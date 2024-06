Rafael Nadal expandiert nach Albanien

Dieses Land hatte niemand so richtig auf der Rechnung: Rafael Nadal eröffnet eine neue Depandance seiner Academy in Albanien.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2024, 20:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Während Rafael Nadal sich auf Mallorca für die Olympischen Söiele in Paris in Form bringt, gibt es Neuigkeite aus der Geschäftswelt des Spaniers: Seine Rafael Nadal Academy wächst weltweit weiter. Mit dem nächsten Standort haben aber nur die wenigsten gerechnet: Albanien. Dies bestätigten Rafael Nadal und der albanische Premierminister Edi Rama in einem gemeinsamen Statement.

Edi Rama wird in dem Statement folgendermaßen zitiert: „Es gibt viele Champions und großartige Profis in der Welt des Sports, aber es gibt nicht viele Champions des Lebens und der menschlichen Werte wie Rafa. Ich denke, der Wert dieses Zentrums wird nicht nur darin liegen, Tennis oder andere Sportarten zu lernen, sondern auch darin, Kindern und Jugendlichen zu helfen, zu verstehen, wie wichtig es ist, ein Profi und ein guter Mensch zu sein.“

Auch Padel-Plätze sind in Albanien geplant

Der Komplex wird in der Küstenstadt Durres eröffnet und folgt der strengen Methodik und Ethik aller Zentren des 22-fachen Grand-Slam-Siegers. Das Rafa Nadal Sports Center in Albanien wird 12 Tennisplätze, 6 Padelplätze, ein Multisportfeld, ein Fitnessstudio und Wellness, ein Schwimmbad und ein Restaurant umfassen.

Es wird auch einen Shop und ein Museum haben, in dem einige der Trophäen von Rafa Nadal sowie Gegenstände von großen Sportlern ausgestellt werden. Langweilig wird es im Leben von Rafael Nadal slo auf keinen fall. Nicht auf dem Platz und erst recht nicht abseits des Platzes.