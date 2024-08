Rafael Nadal in Interview: Fix ist weiter nur der Laver Cup

Rafael Nadal hat das letzte Mal bei den Olympischen Spielen aufgeschlagen. Die US Open in New York lässt der Spanier aus. In Berlin beim Laver Cup Ende September will er aber sicher dabei sein. Danach? Ist weiter alles offen. So hat Nadal es jetzt persönlich in einem Interview verkündet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.08.2024, 19:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Die Zukunft des erfolgreichsten Sandplatzspielers aller Zeiten ist weiter offen. Rafael Nadal trainiert inzwischen wieder in seiner Akademie. Dort ist auch Marin Vilic eingetroffen, der nächste Woche ein Challenger auf der Akademie-Anlage spielen wird. Abgesehen von dem Besuch hat sich Nadal über die Fortsetzung seiner Karriere geäußert. Von Zeitdruck will der Spanier allerdings weiter nichts wissen, eine Sache steht für ihn aber weiter fest: „Ich habe es nicht eilig, eine Entscheidung über meine Zukunft zu treffen. Sicher ist, dass ich beim Laver Cup dabei sein werde", so Nadal in einem einem Interview mit der spanischen Zeitung “Marca”.

Rafael Nadal Keine Lust zum Grüblen

Wie es für nach dem Laver Cup Ende September in Berlin weitergeht, weiß er demnach selber noch nicht: Dann werden wir sehen“, so Nadal auf die Frage für die Planungen zu seiner restlichen Saison.

Nadal ließ zudem durchblicken, dass er auch müde ist, permanent über ein Karriereende oder ähnliches nachzudenken. „Ich kann nicht den ganzen Tag damit verbringen, darüber nachzudenken. Ich komme hierher, und man fragt mich jeden Tag das Gleiche, und am Ende ist es sehr schwierig, wieder zu meiner besten Form zurückzufinden, wenn ich darüber nachdenke, ob ich mich zurückziehen werde oder nicht“, fügte er in dem Gespräch mit der “Marca” noch hinzu.