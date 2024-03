Rafael Nadal: "Fortschritt", dass mehr über mentale Gesundheit gesprochen wird

Rafael Nadal hat sich im Vorfeld seines Comebacks zum Thema "mentale Gesundheit" geäußert und sieht die aktuelle Entwicklung als Fortschritt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.03.2024, 23:40 Uhr

Rafael Nadal wird in Doha auf die ATP-Tour zurückkehren

"Wenn man Schmerzen im Bein hat, geht man zum Arzt. Ich sehe das als nichts anderes", sagte Nadal vor Kurzem in der spanischen TV-Show El Objectivo.

Er habe nie ein Problem damit gehabt, darüber zu sprechen. "Ich bin zweimal in meinem Leben zu einem Psychologen gegangen, in zwei verschiedenen Phasen meines Lebens, wegen zweier verschiedener Probleme, die ich hatte", sagte er. "Es ist ein Fortschritt, dass die Menschen in Ruhe darüber reden können."

Für ihn sei das Thema ohnehin kein neues, "da ich schon immer damit zu tun hatte." Als Tabuthema sehe er die mentale Gesundheit keinesfalls. "Es ist ein weiterer Teil des Körpers und ich würde sagen: der wichtigste."

"Wenn Menschen, die Probleme haben - wie klein sie auch sein mögen -, Hilfe bekommen können und sie somit glücklicher werden, ist das eine wunderbare Sache."

Nadal vor Comeback in Indian Wells

Nadal gibt in dieser Woche in Indian Wells sein Comeback auf dem Tennisplatz, nachdem er zum Saisonauftakt in Brisbane bereits eine verheißungsvolle Rückkehr gefeiert hatte - nach fast einem Jahr Auszeit. Dort hatte er sich allerdings wieder verletzt.

Am Wochenende hatte er beim "Netflix Slam" einen Schaukampf gegen Carlos Alcaraz bestritten.

In Indian Wells bekommt er es zum Auftakt mit Milos Raonic zu tun. Es ist das Duell der aktuellen Welt-Nummern 652 (Nadal) gegen die 224 (Raonic) - beide freilich nur aufgrund ihrer langen Verletzungspausen so weit abgerutscht.

Im direkten Vergleich führt Nadal mit 8 zu 2 Siegen gegen Raonic. Der Kanadier allerdings hatte das letzte Duell der beiden in Indian Wells in 2015 knapp gewonnen.

Für den Sieger geht es dann direkt mit einem Knaller-Match weiter - gegen Holger Rune, der zum Auftakt ein Freilos hat.