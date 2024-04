Rafael Nadal: Gerüchte, Gerüchte und noch einmal Gerüchte

Wie steht es eigentlich um Rafael Nadal? Dazu gibt es derzeit einige Spekulationen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.04.2024, 19:31 Uhr

© Getty Images Schlägt Rafael Nadal in Monte-Carlo auf?

Schlägt Rafael Nadal in der kommenden Woche beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo auf? Aktuell scheint dies alles andere als gesichert. Medienberichten zufolge soll der 22-fache Grand-Slam-Sieger aus Spanien derzeit an hartnäckigen Rückenproblemen laborieren.

Demnach droht Nadal nicht nur das Event in Monte-Carlo, sondern auch die Veranstaltungen in Barcelona und Madrid zu verpassen. Frühestens könnte der 37-Jährige - sollte sich das Gerücht bewahrheiten - in Rom oder bei den French Open in Paris auf die Tour zurückkehren.

Eine Bestätigung der Medienberichte gibt es aus Nadals Umfeld nicht. Laut dem für gewöhnlich gut informierten Journalisten Pau Ferragut Massanet habe das Team noch keine Entscheidung über einen Start in Monte-Carlo gefällt. Das Turnier im Fürstentum konnte Nadal im Laufe seiner Karriere elfmal gewinnen.

Nadal, der seine aktive Laufbahn voraussichtlich noch in diesem Jahr beenden wird, muss seit Anfang Januar erneut pausieren. Der ehemalige Weltranglistenerste kämpft abermals mit körperlichen Problemen. Zuletzt musste er seinen Start in Indian Wells kurzfristig absagen.