Rafael Nadal: "Ich muss in den Grand-Slam-Modus kommen"

Rafael Nadal musste bei seiner Rückkehr auf die Tour eine Niederlage hinnehmen. Der Blick des Spaniers wanderte aber bereits unmittelbar nach dem Aus in Cincinnati zu den US Open nach New York.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.08.2022, 15:15 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal hat noch etwas Arbeit vor sich

Novak Djokovic hat es einmal wie folgt beschrieben: In dieser Phase seiner Karriere spiele er fast ausschließlich um Grand-Slam-Titel. Nun ist ein ATP-Masters-1000-Turnier wie jenes in Cincinnati selbstverständlich weitaus mehr als ein Vorbereitungsturnier auf die US Open - frag nach beim frischgebackenen Montreal-Champion Pablo Carreno Busta -, doch auch Rafael Nadal dürfte im Alter von 36 Jahren mittlerweile einen ähnlichen Ansatz wählen wie sein serbischer Dauerrivale.

Diesen Eindruck konnte man zumindest gewinnen, lauschte man den Worten des Spaniers nach dessen Zweitrundenniederlage gegen Borna Coric. "Offensichtlich habe ich nicht mein bestes Match gespielt. Das ist etwas, das passieren kann", meinte Nadal angesichts seiner mehr als einmonatigen Verletzungspause. Es sei daher leicht, die Niederlage zu akzeptieren und Coric, der an diesem Tag der bessere Spieler gewesen sei, zu gratulieren.

Nadal: "Das Wichtigste ist, gesund zu bleiben"

Nadal hatte sich in Wimbledon eine Bauchmuskelverletzung zugezogen und aufgrund dieser auch das Turnier in Montreal ausgelassen. "Das Wichtigste ist, gesund zu bleiben. Es ist eine schwierige Verletzung. Ich muss es Schritt für Schritt angehen", erklärte der Weltranglistendritte, der vor dem Match gegen Coric gemäß eigenen Angaben nur zwei Trainingssätze gespielt hatte.

Vor den am 29. August beginnenden US Open in New York werde es nun darum gehen, die Intensität allmählich zu steigern. "Ich muss in den Grand-Slam-Modus kommen", meinte Nadal. "Ich brauche Training, ich muss besser returnieren. Ich brauche noch Tage. Das ist die Wahrheit."

Nadal bleibt (vorerst) hinter Medvedev

Klar ist nach der 6:7 (9), 6:4 und 3:6-Pleite nun auch, dass der Iberer das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres nicht als Weltranglistenerster in Angriff nehmen wird. Die Chancen darauf, nach den US Open den Platz an den Sonne einzunehmen, stehen für Nadal angesichts des Vorjahrestriumphs von Daniil Medvedev allerdings gut.

Daran wollte Nadal in Cincinnati jedoch noch keinen Gedanken verschwenden. Vielmehr richtete sich der Fokus des 22-fachen Grand-Slam-Siegers auf eine optimale Vorbereitung: "Du verlierst, du machst weiter - ich kenne den Weg. Ich muss jetzt einfach an die Energie denken, die mir das Publikum in New York gibt. Es ist ein sehr spezieller Platz für mich und ich genieße es. Ich habe dort unvergessliche Momente erlebt, und ich werde jeden Tag mein Bestes geben, um darauf vorbereitet zu sein."

Hier das Einzel-Tableau der Männer in Cincinnati