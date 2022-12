Rafael Nadal kehrt 2023 nach Barcelona zurück

Rafael Nadal wird 2023 beim ATP-500-Turnier in Barcelona aufschlagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.12.2022, 01:27 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal wird im kommenden Jahr wieder in Barcelona aufschlagen

Gute Nachrichten für die spanischen Tennisfans: Rafael Nadal wird im kommenden Jahr beim ATP-500-Turnier in Barcelona an den Start gehen. Das gaben die Veranstalter in den sozialen Medien bekannt. Insgesamt wird der Mallorquiner somit bereits zum 17. Mal in der katalanischen Hauptstadt aufschlagen.

In diesem Jahr musste Nadal seine Teilnahme am Sandplatzklassiker aufgrund einer gebrochenen Rippe absagen. Der Spanier wäre in Barcelona als Titelverteidiger an den Start gegangen, hatte er den Griechen Stefanos Tsitsipas 2021 im Finale doch in drei engen Sätzen und nach Abwehr eines Matchballs besiegt.

Insgesamt nahm Nadal in Barcelona bereits zwölfmal den Titel entgegen. Von den bislang 70 absolvierten Matches in der zweitgrößten Stadt Spaniens verlor der 22-fache Grand-Slam-Sieger nur vier. Eine Niederlage setzte es 2019 gegen Dominic Thiem. Es ist die bislang letzte Pleite des 36-Jährigen in der katalanischen Hauptstadt.

Konkurrenz bekommt Nadal im kommenden Jahr unter anderem vom Weltranglistenersten Carlos Alcaraz, der in Barcelona als Titelverteidiger an den Start gehen wird. Das Turnier wird 2023 vom 17. bis 23. April über die Bühne gehen.