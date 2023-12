Rafael Nadal: Längste Verletzungspause der Karriere

Rafael Nadal wird zu Beginn des kommenden Jahres auf die ATP Tour zurückkehren. Damit endet die längste Verletzungspause in der Karriere des Spaniers.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 04.12.2023, 20:43 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal musste noch nie so lange auf ein Comeback warten.

Wenn Rafael Nadal beim ATP-Turnier in Brisbane mit Turnierbeginn 31. Dezember auf die Tour zurückkehren wird, sind mindestens 350 Tages seit seinem letzten Match vergangen. Diese Spanne zwischen zwei Matches ist die längste Pause, die der 37-Jährige in seiner langen Karriere einlegen musste. In der zweiten Runde der Australian Open schied Nadal im Januar diesen Jahres gegen Mackenzie McDonald aus. Seitdem folgt kein weiteres Match.

Rafael Nadal mit starkem Comeback 2023

Damit übertrifft der 22-fache Grand-Slam-Champion seine bisher längste Zwangspause um einige Tage. Nach Wimbledon 2012 folgten 223 Tage bis zum nächsten Tourmatch im chilenischen Vina del Mar. das damalige Comeback gestaltete sich mit dem Finaleinzug durchaus erfolgreich, Anschließend folgten im Jahresverlauf fünf Masters-Titel, sowie Triumphe bei den French Open um dem letzten Major des Jahres in new York.

Im kommenden Jahr werden die Nadal-Fans derartige Titel nicht erwarten, sondern viel mehr einfach froh über das Comeback sein. Auch Nadal selbst wird sicherlich einige Wochen brauchen, um das eigene Level genauer bewerten zu können. Natürlich wird auch der gesundheitliche Aspekt mit Beginn des ersten Matches ein stetes Thema sein.