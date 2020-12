Rafael Nadal mit höchstem Orden Madrids dekoriert

Rafael Nadal ist am Donnerstag in Madrid mit dem höchsten Orden der spanischen Hauptstadt ausgezeichnet worden. Bei dieser Ehrung ging es aber nicht um die sportlichen Erfolge von Nadal, sondern um dessen soziales Engagement.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.12.2020, 18:49 Uhr

© Instagram Rafael Nadl, nunmehr auch Ordenträger

Rafael Nadal zeigt sich nur äußerst selten im feinen Zwirn. Erinnerlich sind in dieser Hinsicht etwa die offiziellen Auftritte beim Laver Cup, zuletzt 2019 in Genf. Man hat den Spanier aber auch schon in Gummistiefeln gesehen, auf seiner Heimatinsel Mallorca, wo er nach Überschwemmungen nicht nur viel Geld für die Opfer gespendet, sondern auch selbst Hand angelegt hat. Auch während der Corona-Pandemie hat Nadal Flagge gezeigt, gemeinsam mit Basketball-Start Pau Gasol eine Kampagne zur Unterstützung der GesundheitsarbeiterInnen ins Leben gerufen.

Aufgrund dieses sozialen Engagements hat Rafael Nadal am Donnerstag nun den höchsten Orden erhalten, den die spanische Hauptstadt zu vergeben hat: das Große Kreuz des Ordens von Dos De Mayo.

Nadal erhielt seine Auszeichnung im Regierungspalast von Madrid. Und zeigte sich gerührt. "Ich möchte diesen Preis mit den Bürgern der Gemeinde Madrid teilen, ein Ort, der mir sehr am Herzen liegt. Und wo mir immer eine ganz besondere Zuneigung zuteil wird. Ich habe hier unvergessliche Momente genossen, sowohl privat wie auch beruflich. Wir allen haben dieser Gemeinde viel zu verdanken, weil sie ist immer da für uns."