Rafael Nadal nach Aus in Barcelona emotional verabschiedet

Rafael Nadal ist bei seinem Heimturnier in Barcelona mit Standing Ovations verabschiedet worden. Es war "realistischerweise" der letzte Auftritt des Topstars bei dem Turnier, das er zwölf Mal gewinnen konnte.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 18.04.2024, 09:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

"Ich hatte die Chance, mich hier auf dem Platz zu verabschieden, und das bedeutet mir sehr viel", sagte Nadal nach seiner Niederlage gegen Alex de Minaur. Er werde bei seiner Abschiedstour versuchen, sich weiter zu steigern: "Ich werde versuchen, in Madrid einen Schritt weiter zu gehen, dann in Rom, und wenn es sich bei irgendeinem Turnier lohnt, alles zu geben und das Leben auf dem Platz zu lassen, dann in Paris."

Am Vortag hatte Nadal nach langer Verletzungspause eine erfolgreiche Rückkehr auf die Tour gefeiert. Mehr als drei Monate nach seinem letzten Match hatte der 14-malige French-Open-Sieger seine Auftaktpartie gegen Flavio Cobolli aus Italien klar gewonnen.

Nadals großes Ziel sind die French Open in Paris, auch die Olympischen Spiele nimmt der Mallorquiner ins Visier. Barcelona galt in seiner Vorbereitung somit als wichtiges Turnier. Seit 2017 trägt der Center Court im ältesten Tennis-Klub Spaniens seinen Namen.

Nadal war wegen einer Hüftverletzung fast das gesamte Jahr 2023 ausgefallen. Nach seinem Comeback im Januar 2024 musste er wegen eines Muskelfaserrisses auf die Australian Open verzichten. Seitdem scheiterten mehrere Versuche des Olympiasiegers von 2008 für eine Rückkehr auf die ATP-Tour.