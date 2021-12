Rafael Nadal nimmt Marc Lopez ins Trainerteam auf

Marc Lopez wird ab sofort das Trainerteam von Rafael Nadal verstärken.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.12.2021, 21:13 Uhr

© Getty Images Lopez und Nadal gewannen 2016 zusammen Olympiagold

Während Dominic Thiem kurz vor seinem geplanten Comeback seinen Start beim Exhibition-Event in Abu Dhabi absagen musste, plant Rafael Nadal nach wie vor, in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf den Matchcourt zurückzukehren. Bei einem Blick in die Trainerbox wird man bei den "Mubadala World Tennis Championships" ein in dieser Position noch unbekanntes Gesicht sehen.

Schließlich wird - wie die "Marca" berichtet - Marc Lopez in Abu Dhabi die Trainerrolle einnehmen. Der 39-Jährige gewann mit Nadal bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Goldmedaille und gilt als einer der besten Freunde des 20-fachen Grand-Slam-Siegers. Sollte Nadals Fuß der Belastungsprobe standhalten, wird Lopez den Weltranglistensechsten auch in Australien begleiten.

Auf die zwei bisherigen Coaches Carlos Moya und Francisco Roig wird die Verpflichtung von Lopez indes keinen Einfluss haben: Beide bleiben Nadal als Trainer erhalten.

Lopez sammelte im vergangenen Jahr bereits Erfahrung als Coach von Feliciano Lopez. Selbst hat der 39-Jährige seine Karriere noch nicht beendet, sein bis dato letztes Match bestritt er allerdings schon im Juli beim ATP-250-Turnier in Kitzbühel.