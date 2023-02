Rafael Nadal sagt für Indian Wells ab

Rafael Nadal kann aufgrund einer Verletzung nicht an den BNP Paribas Open in Indian Wells teilnehmen. Nun haben mit Opelka, Kyrgios, Korda, Goffin und Bonzi schon einige namhafte Tennisstars dem Turnier in Kalifornien den Rücken zugekehrt.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 28.02.2023, 18:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Rafael Nadal muss für Indian Wells absagen.

Rafael Nadal, der das ATP-Masters-1000-Event unter der Sonne Kaliforniens schon dreimal gewinnen konnte (2007, 2008, 2013) musste nun seine Teilnahme am Turnier zurückziehen. Der Spanier hat immer noch mit einer Hüftverletzung zu kämpfen, die er sich bei den diesjährigen Australian Open in der zweiten Runde gegen Mackenzie McDonald zugezogen hatte.

Teilnehmerfeld trotzdem sehr gut

Trotz Nadals Absage, kann sich das Teilnehmerfeld in Indian Wells sehen lassen. Alcaraz, Tsitsipas, Ruud, Fritz und weitere der Topstars im Tennissport treten an. Ob Novak Djokovic am Turnier teilnimmt, ist im Moment noch unklar. Ungeimpfte Spieler dürfen normalerweise nicht in die USA einreisen. Djokovic hat aber einen Antrag gestellt, der ihm den Antritt ermöglichen könnte.

Auf der Frauenseite ist das Feld sehr stark. Die komplette Top-Ten tritt an. Für alle Mixed-Fans gibt es auch erfreuliche Nachrichten. Vor dem Start des als fünften Grand Slam angesehenen Turniers gibt es ein Charity-Event bei dem acht verschiedene Teams gegeneinander antreten. Mit dabei sind unter anderem Taylor Fritz mit Aryna Sabalenka, Casper Ruud mit Ons Jabeur und Stefanos Tsitsipas mit Maria Sakkari.