Rafael Nadal schürt weitere Zweifel an seinem Fitnesszustand

Hinter dem Fitnesszustand von Rafael Nadal steht weiterhin ein großes Fragezeichen. Der Spanier lehnte eine Wildcard für das Challenger-Turnier in Bordeaux ab.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.05.2023, 21:54 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal befindet sich in einem Wettlauf gegen die Zeit

Während dieser Tage das ATP-Masters-1000-Turnier in Rom läuft, kämpft Rafael Nadal auf Mallorca weiterhin darum, rechtzeitig für die French Open in Paris fit zu werden. Seit den Australian Open muss der 36-Jährige aufgrund einer Verletzung am Hüftbeuger pausieren, die Zeit vor dem zweiten Grand-Slam-Event des Jahres läuft dem 22-fachen Major-Champion allmählich davon.

Noch plagen Nadal offenbar Nachwehen seiner Verletzung, wie Social-Media-Videos in der vergangenen Wochen zeigten. Dass der Iberer noch nicht bereit für eine Rückkehr auf den Matchcourt ist, legt nun auch ein Bericht der französischen Sportzeitung L’Équipe nahe: Laut diesem lehnte Nadal eine Wildcard für das in dieser Woche stattfindende Challenger-Turnier in Bordeaux ab.

Nadals Agent Carlos Costa habe die Wildcard nach einem Gespräch mit Turnierdirektor Jean-Baptiste Perlant nicht angenommen. "Ich bot ihm eine der Wildcards an. Carlos Costa antwortete mir sehr freundlich, dass Nadal sich zu Hause in Manacor weiter vorbereite, dass er noch nicht bereit sei und sich in einem Wettlauf gegen die Zeit befinde, um für die French Open fit zu sein", erklärte Perlant.

Der Hauptbewerb der French Open startet am 28. Mai. Nadal ist mit 14 Titeln Rekordsieger am Bois de Boulogne. Auch in der Vorsaison holte der langjährige Weltranglistenerste in Paris den Titel.