Rafael Nadal und Carlos Alcaraz: Vegas, Baby!

Rafael Nadal und Carlos Alcaraz werden Anfang März in Las Vegas einen Schaukampf bestreiten, dessen Erlöse auch der Stiftung des 22-maligen Grand-Slam-Champions zufließen werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.12.2022, 08:53 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal und Carlos Alcaraz 2019 in Madrid

Knapp 17 Jahre Altersunterschied liegen zwischen Carlos Alcaraz und Rafael Nadal. Es wird sich also wohl keine epische Rivalität mehr entwickeln zwischen den beiden Spaniern, die als die Nummern eins und zwei in der ATP-Weltrangliste überwintern. Die bisherigen drei Begegnungen haben indes interessanten Sport geboten: 2021 in Madrid war Nadal noch zu stark für Alcaraz, ein knappes Jahr später in Indian Wells fiel der Sieg des Routiniers schon knapper aus. Und ein paar Wochen später, wieder in der Caja Magica, konnte Alcaraz auf dem weg zum Turniersieg Nadal tatsächlich in drei Sätzen bezwingen.

Die Termine der nächsten Treffen auf der Tour lassen sich naturgemäß nicht prognostizieren, aber immerhin haben sich Nadal und Alcaraz auf ein Date in Las Vegas verabredet. Dort soll Anfang März ein Schaukampf im MGM Grand Hotel stattfinden, dessen Erlöse auch der Stiftung von Nadal zugute kommen sollen.

Nadal erstmals zu Gast in Las Vegas

Erstaunlich, aber wahr: Rafael Nadal wird erstmals in das Zockermekka nach Nevada kommen. „Ich freue mich sehr auf meinen ersten Besuch in Las Vegas, eine der ikonischsten und unterhaltsamsten Städte der Welt“, ließ Nadal in einer Pressemitteilung wissen. „Ich werde mit meinem Landsmann Carlos Alcaraz spielen, der ein großartiges Jahr hingelegt hat. Es sollte eine großartige Nacht für das Tennis in der MGM Grand Garden Arena werden.“

Das Datum ist mit dem 5. März 2023 gut gewählt, denn unmittelbar danach steht das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells an. Aus Las Vegas sogar mit dem Auto ohne großen Aufwand zu erreichen.

Carlos Alcaraz hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet. „Ich fühle mich geehrt und bin glücklich, mit Rafa den Court in Las Vegas teilen zu können. Er ist eine Allzeit-Größe, und seine Rekorde und Leistungen sprechen für sich selbst. Rafa ist dazu noch einer der nettesten Kollegen auf der Tour.“