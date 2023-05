Rafael Nadal verpasst die French Open - und deutet Karriereende im kommenden Jahr an

Rafael Nadal wird seinen Titel bei den French Open nicht verteidigen. Zudem gab der Spanier bekannt, dass 2024 "wahrscheinlich" sein letztes Jahr auf der Tour sein werde.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.05.2023, 16:22 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal kann seinen Titel in Paris nicht verteidigen

Rafael Nadal wird seinen Titel bei den French Open in Paris nicht verteidigen. Das gab der 22-fache Grand-Slam-Sieger am Donnerstag in einer Pressekonferenz bekannt. Wie lange er exakt ausfallen wird, ist unklar. "Es gibt kein Datum für die Rückkehr. Ich versuche es, wenn ich mich bereit fühle", erklärte Nadal.

Zudem deutete Nadal sein Karriereende im kommenden Jahr an. Er werde 2024 "wahrscheinlich" seine Laufbahn beenden, so der Spanier. "Mein Ziel ist es, jetzt zu stoppen, um mir die Möglichkeit zu geben, das nächste Jahr zu genießen. Es wird wahrscheinlich mein letztes Jahr auf der Tour sein. Ich kann es nicht zu 100 Prozent sagen", meinte Nadal.

Nadal verletzte sich bei den Australian Open am Hüftbeuger und bestritt seither kein Turnier mehr. Wie der 36-Jährige Anfang Mai mitteilte, habe er zwar "eine Verbesserung" festgestellt, für eine Rückkehr auf den Matchcourt benötige er allerdings noch mehr Zeit. Diese will sich Nadal nun nehmen.

Profiteur von Nadals French-Open-Absage ist Dominic Thiem, der sich den Gang durch die Qualifikation erspart und direkt im Hauptfeld steht. Der Österreicher stand in Roland Garros bereits zweimal im Finale und musste sich dabei jeweils Nadal geschlagen geben. Insgesamt gewann der Iberer das Turnier am Bois de Boulogne 14-mal.