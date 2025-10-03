Rafael Nadal zum Ehrendoktor der Universität Salamanca ernannt

Große Ehre für Rafael Nadal: Der Spanier wurde am Freitag zum Ehrendoktor der Universität Salamanca ernannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.10.2025, 19:33 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal wurde eine große Ehre zuteil

Dem 22-fachen Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal wurde am Freitag eine große Ehre zuteil. Der 39-Jährirge, der sich seit gut einem Jahr im Ruhestand befindet, wurde von der Universität Salamanca zum Ehrendoktor ernannt. Die im Jahr 1218 gegründete Universität ist einer der ältesten und renommiertesten in ganz Europa.

“Rafael Nadal steht für Beharrlichkeit und Exzellenz auf höchstem Niveau. Jene Exzellenz, die die Universität bei all ihren Aktivitäten anstrebt”, erklärte Rektor Juan Manuel Corchado in seiner Rede. Die Verleihung der Doktorwürde an den ehemaligen Weltranglistenersten erfülle ihn mit Stolz und bringe für beide Seiten “eine große Verantwortung” mit sich.

Nadal sorgt für Premiere an der Universität

“Ich danke der Universität Salamanca und der ganzen Stadt für die mir entgegengebrachte Zuneigung. Dieser Tag wird mir immer in Erinnerung bleiben und mich ermutigen, den Werten, die mir der Sport vermittelt hat, treu zu bleiben”, erklärte Nadal in einem Statement auf der Social-Media-Plattform LinkedIn.

Noch nie zuvor hatte die Universität Salamanca einen Sportler zum Ehrendoktor ernannt. Auch deshalb zeigte sich Nadal nach der Verleihung “stolz” und “dankbar”: “Es ist eine große Ehre, als erster Sportler die Ehrendoktorwürde dieser Universität erhalten zu haben, die die Kultur, die Gesellschaft und das Denken Spaniens so tief geprägt hat.”