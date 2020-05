Rafael Nadal zum größten spanischen Sportler der Neuzeit gewählt

Weil grad sonst nicht viel los ist, hat die spanische Sportzeitung Marca eine Umfrage über den größten spanischen Sportler der Neuzeit gestartet. Und mit Rafael Nadal den erwartbaren Sieger gekürt.

In Sachen männliche Spitzensportler kann Spanien aus dem Vollen schöpfen wie kaum eine andere Nation: Weltmeister-Titel im Fußball (2010 in Südafrika) oder im Basketball (zuletzt 2019) werden schließlich erst durch herausragende Athleten möglich, dazu kommt spanische Exzellenz in verschiedenen Motorsport-Disziplinen (Formel 1, MotoGP, Rallye). Und ein paar, wenn auch keineswegs unbefleckte, Heroen auf dem Fahrrad gibt es ja schließlich auch noch.

Zum Leidwesen aller Beteiligten der Umfrage der spanischen Sportzeitung Marca weist sich allerdings auch Rafael Nadal bei seinen Reisen rund um den Globus mit einem spanischen Reisepass aus. Und gegen den 19-maligen Grand-Slam-Champion war kein Kraut gewachsen.

Nadal im "Finale" gegen Pau Gasol

In Runde eins panierte Nadal in der Gunst der Fans Rallye-Ass Carlos Sainz mit 94:6 Prozent der abgegebenen Stimmen, danach folgte exakt dasselbe Ergebnis gegen Radler Alberto Contador. Im Halbfinale stand Nadal wieder ein Velo-Artist gegenüber, Miguel Indurain, der fünfmalige Sieger der Tour de France. 83 Prozent der Fans sahen hier Nadal vorne.

Und im „Finale“ war schließlich auch Pau Gasol ohne Chance. Der Basketballspieler hatte seine Nation im vergangenen Jahr zum Weltmeistertitel geführt, vor wenigen Jahren mit den Los Angeles Lakers mehrere Titel in der NBA geholt. Gegen Rafael Nadal reichte es allerdings nur zu 18 Prozent der Stimmen. Der Linkshänder aus Mallorca hatte das Jahr 2019 als Weltranglisten-Erster beendet - und seinem Team auch noch den Triumph beim ersten Finalturnier im Davis Cup im heimischen Madrid beschert.