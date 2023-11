Rankings: Djokovic und Swiatek mit größtem Altersunterschied

Novak Djokovic und Iga Swiatek beenden das Jahr 2023 auf Platz eins der jeweiligen Weltranglisten. Einen so großen Altersunterscheid gab es noch nie.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.11.2023, 18:26 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Iga Swiatek beenden das Jahr als Weltranglistenerste.

Dass Novak Djokovic in seiner Karriere am Ende des Jahres von der Spitze des ATP Rankings grüßt, ist zum achten Mal der Fall. Auch Iga Swiatek wurde diese Ehre nun nach letztem Jahr schon zum zweiten Mal zu teil. Der Altersunterscheid der beiden Führenden des ATP Rankings war noch nie so groß wie am Ende dieser Saison.

14 Jahre und neun Tage trennen den 1987 geborenen Serben und die Polin, die 2001 das Licht der Welt erblickte. Damit wird der bisherige größte Abstand zweier Jahresendführenden um ganze fünf Jahre getoppt. 1987 trennten Ivan Lendl und Steffi Graf am Ende des Jahres 9 Jahre und 99 Tage, als sie das Jahre an der Spitze der Weltranglisten beendeten.

Djokovic kann Federer ablösen

Für Djokovic wird im Jahr 2024 noch ein weiterer Rekord in Reichweite sein. Sollte sich der 24-fache Grand-Slam-Champion auch in den kommenden Monaten an der Spitze aufhalten, könnte er Roger Federer als ältesten Weltranglistenersten der Geschichte ablösen.

Der Schweizer war im Juni 2018 bei seiner letzten Platzierung auf Platz eins 36 Jahre und 314 Tage jung. Anfang April könnte Djokovic also auch diesen Meilenstein einkassieren und einen weiteren Rekord pulverisieren.