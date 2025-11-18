Davis Cup: Raphael Collignon bringt Belgien gegen Frankreich in Führung

Raphael Collignon hat Belgien im Davis-Cup-Viertelfinale gegen Frankreich mit 1:0 in Führung gebracht. Der 23-Jährige schlug Corentin Moutet in drei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.11.2025, 18:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Raphael Collignon drehte die Partie gegen Corentin Moutet

Vorteil Belgien: Raphael Collignon hat sein Land am Dienstag im ersten Davis-Cup-Viertelfinale in Führung gebracht. Der Weltranglisten-86. setzte sich gegen den höher eingestuften Corentin Moutet mit 2:6, 7:5 und 7:5 durch.

Im ersten Satz hatte Collignon, der im September in Australien zu Belgiens Helden avanciert war, dem trickreichen Spiel des Favoriten nicht viel entgegenzusetzen. Der Knackpunkt war das Ende des zweiten Satzes, in dem es Moutet mit seinen Spielereien übertrieb – folgerichtig glich Collignon aus.

Doppelfehler bringt die Entscheidung

Der dritte Satz in der rund zur Hälfte gefüllten Supertennis Arena verlief zunächst ausgeglichen, ehe Collignon im entscheidenden Moment breakte und damit den Sieg fixierte. Nach 2:33 Stunden verwandelte er – dank eines Doppelfehlers von Moutet – seinen ersten Matchball zum 2:6, 7:5 und 7:5-Erfolg.

Im zweiten Einzel steht Arthur Rinderknech gegen Zizou Bergs nun unter Zugzwang. Sollte sich der Franzose durchsetzen, käme es anschließend zu einem alles entscheidenden Doppel. In diesem träfen Benjamin Bonzi/Pierre-Hugues Herbert und Sander Gille/Joran Vliegen aufeinander. Der Sieger des Länderkampfs fordert am Freitag im Halbfinale Italien oder Österreich.