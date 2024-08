Raphael Collignon gewinnt platzmann open 2024

Der letzte Tag der platzmann open 2024 stand ganz im Zeichen der Endspiele in der Einzel- und Doppelkonkurrenz. Raphael Collignon sicherte sich den Titel im Lüdenscheider Stadtpark.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 03.08.2024, 18:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Curls en Vogue Raphael Collignon gewann in Lüdenscheid seinen ersten Challenger-Titel.

Im Endspiel gegen Botic van de Zandschulp siegte der Belgier 3:6, 6:4, 6:3 und ist damit der Titelträger der vierten Ausgabe des ATP Challengers in Lüdenscheid. Im ersten Satz dominierte noch der Niederländer, die ehemalige Nummer 22 der Welt, und ging schnell mit 4:0 gegen den Überraschungsfinalisten in Führung. Sein Gegner aus dem benachbarten Belgien fand anschließend jedoch besser in die Partie und konnte zumindest noch auf 3:6 verkürzen.

Auch im zweiten Durchgang gelang dem in der Weltrangliste bestplatzierten Spieler des Turniers das direkte Break zum Satzbeginn. Doch Raphael Collignon biss sich anschließend in das Match zurück und drehte den Satz zu seinen Gunsten.

Im dritten Abschnitt tauschten beide Spieler mehrere Breaks miteinander aus, bis sich Raphael Collignon ein eigenes Aufschlagspiel verteidigen konnte und nach einem weiteren Break anschließend zum Match ausservierte.

Für den 22-jährigen Raphael Collignon ist der Triumph in Lüdenscheid gleichbedeutend mit dem ersten Titel auf der Challenger Tour. Um ca. 90 Plätze geht es für den als Alternate im Hauptfeld gestarteten Premierensieger in der Weltrangliste nach oben.

Pel und Stevens holen Doppeltitel

Im Doppel feierten am Ende Oranje. Das niederländische Duo David Pel und Bart Stevens setzte sich im Matchtiebreak gegen Landsmann Matwe Middelkoop und den Ukrainer Denys Molchanov durch. Nach Satzführung für siegreiche Doppel, konnten die erfahrenen Middelkoop und Molchanov ausgleichen.

Im Matchtiebreak setzten sich dann Pel und Stevens knapp mit 10-8 durch und durften einen weiteren Challenger-Titel bejubeln. Mit Robin Haase und Sem Verbeek hat bereits vor zwei Jahren ein niederländisches Team die Krone im Lüdenscheider Stadtpark gewonnen.

Einzel, Finale

[Alt] R. Collignon (BEL) d [1] B. van de Zandschulp (NED) 36 64 63



Doppel, Finale

D. Pel (NED) / B. Stevens (NED) d [2] M. Middelkoop (NED) / D. Molchanov (UKR) 64 26 10-8