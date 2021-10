tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Red Bull BassLine: Alcaraz schlägt Tsitsipas im Tiebreak-Shootout

Mit einer fulminanten Premiere von Red Bull BassLine starteten am Freitag die Erste Bank Open in Wien! Bei der ersten Auflage dieses Tiebreak-Turniers vor mehr als 1.000 Zuschauern im Tenniszelt am Platz des Wiener Eislauf-Vereins triumphierte der spanische "Überflieger" Carlos Alcaraz, der sich im Finale gegen den griechischen Weltranglisten-Dritten Stefanos Tsitsipas mit 7:4, 7:5 durchsetzte. "Das war eine coole Erfahrung. Ich hoffe, dass ich schon bald wieder einmal bei so einem aufregenden Event dabei sein kann", strahlte Alcaraz.

von PM

zuletzt bearbeitet: 23.10.2021, 07:30 Uhr

© Red Bull Content Pool Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz und Reilly Opelka am Freitagabend

Es dauerte nicht lange, bis der Funke bei der Premiere von Red Bull BassLine auf die mehr als 1.000 Zuschauer übersprang. Kein Wunder, heizten doch Moderator Andi Brewi und DJ Mosaken, der auch während der Ballwechsel an den Reglern drehte, die Stimmung ordentlich an. Von der Atmosphäre angespornt, ließen sich auch die acht Tennisstars nicht lange bitten und begeisterten die Fans mit jeder Menge Zauberschlägen.

Überragender Spieler des Abends war der erst 18-jährige Carlos Alcaraz, der auf dem Weg zum Sieg keinen einzigen Satz abgab. Einem 7:0, 12:10 zum Auftakt in einem rein spanischen Duell gegen Feliciano Lopez ließ Alcaraz, der auch im Hauptbewerb der Erste Bank Open aufschlagen wird, ein souveränes 7:4, 7:4 gegen den Chilenen Cristian Garin folgen. Im Finale war Alcaraz, der schon als Nachfolger seines Landsmanns Rafael Nadal gehandelt wird, auch gegen Stefanos Tsitsipas der überragende Mann auf dem Platz und gab dem Griechen mit 7:4, 7:5 das Nachsehen.

Tsitsipas verliert erneut gegen Alcaraz

"Dieses Turnier war ein richtig cooles Erlebnis. Die Fans sind voll mitgegangen, dazu die Musik während der Ballwechsel - das war einmal ganz etwas anderes. Klar freue ich mich sehr über den Sieg - vor allem deshalb, weil ich sehr gut gespielt habe", jubelte Alcaraz. Auch Stefanos Tsitsipas, der sich sehr aktiv in die Entwicklung von Red Bull BassLine eingebracht hat, bilanzierte zufrieden. "Ich denke, das ist ein neuer, aufregender Event, an dem besonders die jüngeren Fans ihren Gefallen finden. Der Start hier ist super gelungen, auch dank des euphorischen Wiener Publikums. Vielen Dank, dass ihr so mitgegangen seid", bedankte sich die aktuelle Nummer drei der Welt beim Publikum und beendete die Rede bei der Siegerehrung mit einer Gratulation an Alcaraz. "Jetzt habe ich schon wieder gegen dich verloren, aber du hast dir den Sieg verdient", spielte Tsitsipas auf die jüngste Fünfsatzniederlage in der dritten Runde der US Open in New York an.

Für die beiden Österreicher Dennis Novak und Jurij Rodionov war jeweils im Viertelfinale Schluss. Novak musste sich nach starkem Beginn Tsitsipas mit 7:4, 5:7, 5:7 beugen. Rodionov unterlag Garin mit 3:7, 6:8.