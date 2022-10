tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Red Bull Bassline: Am Freitag wird der Heumarkt wieder beben

Zum zweiten Mal geht an diesem Freitag, 21. Oktober, am Wiener Heumarkt die Red Bull Bassline über die Bühne. Mindestens zwei Dinge sind garantiert: großes Tennis und fantastische Stimmung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.10.2022, 11:11 Uhr

© GEPA Pictures Der Preis für den Sieger der Red Bull Bassline

Harte Beats, kurze Sätze, große Stimmung: Das hat die Premiere der Red Bull Bassline im vergangenen Jahr gebracht. Und in ein paar Tagen wird es am Wiener Heumarkt dieses Spektakel in seiner zweiten Ausgabe geben. Hier geht's zu den Tickets --> https://rebrand.ly/redbull-bassline-5dd585 Nicht nur für die jüngeren Fans. Aber ganz besonders für diese, wie Initiator Stefanos Tsitsipas gerne betont.

Es geht - buchstäblich - Schlag auf Schlag. Gespielt werden Best-of-Three Tiebreak-Matches, Zeit zum Einspielen bleibt in der temporären Halle beim Wiener Eislaufverein keine. Im Vorjahr konnte sich Carlos Alcaraz den Sieg beim Tennis-Spektakel holen. Stefanos Tsitsipas trug einen anderen Preis davon: er freundete sich derart mit Oldboy Feliciano Lopez an, dass die beiden dann auch gleich das Doppel bei den Erste Bank Open bestritten.

Wer in diesem Jahr die Nase vorne haben wird? Schwer zu sagen. Denn nicht jeder Profi ist für die besonderen Umstände geschaffen. Die eben auch mit einschließen, dass DJ MOsaken während der Matches die Musik einfach weiterlaufen lässt. Die Antworten gibt es am Freitagabend. Ab 18 Uhr geht es am Heumarkt los. Seid dabei -->https://rebrand.ly/redbull-bassline-5dd585