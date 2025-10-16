Red Bull BassLine: Dominic Thiem ist bereit - auch Rublev, Popyrin am Start

Eine Rückkehr ins „Wohnzimmer“: Dominic Thiem kehrt für das innovative Tennis-Turnier Red Bull BassLine am Freitag, den 17. Oktober 2025, für einen Abend auf den Center Court der Wiener Stadthalle zurück.

von PM

zuletzt bearbeitet: 16.10.2025, 18:52 Uhr

© Philipp Carl Riedl Dominic Thiem und Herwig Straka freuen sich auf das Red Bull Bassline

Die ehemalige Nummer 3 der Tennis-Welt ist damit der große Star der 5. Ausgabe des spektakulären Tie-Break-Turniers in Wien und wird gegen u.a. Andrey Rublev und Vorjahresfinalist Alexei Popyrin sowie drei weitere ATP-Stars um Siege kämpfen. Darüber hinaus wird auch Chartstürmer RIAN live auftreten. Tickets für Red Bull BassLine sind noch erhältlich – und gelten auch für „Game.Set.Match.“ mit DJ Toby Romeo direkt im Anschluss an das Finale.

„Es freut ich sehr, dass ich bei Red Bull BassLine die Möglichkeit bekomme, wieder in der Wiener Stadthalle vor diesen tollen Tennisfans aufzuschlagen“, betont Dominic Thiem einen Tag vor dem spektakulären Tie-Break-Turnier in Wien. „Für mich bedeutet es unglaublich viel, wieder am Center Court in der Stadthalle zu spielen. Ich habe dort einfach so viele schöne Erinnerungen. Es werden hoffentlich richtig viele Fans dabei sein. Das macht es für mich umso besonderer“. Für die ehemalige Nummer 3 der Tenniswelt ist es eine Rückkehr auf die große Tennis-Bühne in der Wiener Stadthalle, die am 17. Oktober 2025 ab 19.00 Uhr zum Schauplatz eines ganz besonderen Tennisturniers wird.

Timings und Informationen zu Red Bull BassLine 2025:

Red Bull BassLine 2025 | Freitag, 17.10.2025 ab 19.00 Uhr in der Wiener Stadthalle (Einlass ab 18.00 Uhr)

Tie-Break-Turnierformat mit sechs Spielern im „Best-of-three“-Format

Aktuell bestätigtes Line-up: Dominic Thiem, Spieler Andrey Rublev (ATP-Ranking 14) und Alexei Popyrin (ATP-Ranking 48)

Live-DJ und Side-Acts von Sänger RIAN und Tennis-Freestyler Stefan Bojic

Bisherige Sieger: Carlos Alcaraz (2021), Karen Khachanov (2022) und Alexander Zverev (2023, 2024)

Tickets sind noch erhältlich – ServusTV On streamt live

