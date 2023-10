tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Red Bull Bassline mit Thiem, Zverev, Rublev - heute am Wiener Heumarkt!

Heute Abend ab 17 Uhr findet am Wiener Neumarkt mit der Red Bull Bassline ein Tennisevent der ganz besonderen Art statt!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.10.2023, 13:00 Uhr

© Red Bull

"Turntables meet Tennis", so beschreibt Red Bull selbst dieses einmalige Event, das in Wien nun bereits in seine dritte Auflage geht (und bereits ausverkauft ist).

Sechs der weltbesten Tennisspieler wollen hier ein Tie-Break-Turnier gewinnen, während der Bass von den Turntables wummert. Der Court am Heumarkt wird also beben - nur wenige Tage vorm Start der Erste Bank Open. Eine einzigartige Atmosphäre!

Thiem und Zverev am Start!

Das Line-up für heute: Andrey Rublev (ATP-Nr. 5), Alexander Zverev (ATP-Nr. 9), Frances Tiafoe (ATP-Nr. 14), Fabian Marozsan (ATP-Nr. 65), Dominic Thiem (ATP-Nr. 86) und Jurij Rodionov (ATP-Nr. 103)!

Red Bull Bassline ist ein explosives "Best-of-Three"-Format - allerdings werden hierbei nur Tiebreaks gespielt. Sechs Matches sind angesetzt, und es geht somit ruckzuck - ein Match dauert entsprechend nur 10, 15 oder 20 Minuten. Ideengeber für das Turnier ist übrigens Stefanos Tsitsipas, der in der kommenden Woche natürlich auch bei den Erste Bank Open aufschlagen wird.

"Red Bull Bassline ist ein neues aufregendes Konzept für junge Fans", so der Grieche. "Wir bringen euch Musik, wir bringen Energie und die Fans sind aufgeregt, Tennis im 'Best-of-Three'-Tie-Break-Format zu erleben!"