Red Bull Bassline nun auch bei den Australian Open angekommen

Zuletzt hatte das Red Bull Bassline in der Wiener Stadthalle Station gemacht. Nun schlagen sechs Stars der Szene morgen im Umfeld der Australian Open beim Schaukampf-Event zu.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.01.2025, 14:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA Pictures In Wien hat Alexander Zverev das Red Bull Bassline gewonnen

Die Wien-Reise von Alexander Zverev im Herbst 2024 war zwar nicht mit dem Erfolg bei den Erste Bank Open zu ihrer Krönung gelangt, der aktuelle Weltranglisten-Zweite hat dennoch Großes geleistet. Unter anderem schickte Zverev Kumpel Dominic Thiem ja bei einem Schaukampf halboffiziell in die Tennisrente (der “offizielle” Abschied von Thiem erfolgte dann zwie Tage später).

Seinen ersten Auftritt hatte Zverev in Wien aber schon am Freitag vor Turnierbeginn - beim “Red Bull Bassline”. Dieses wurde erstmals in der Wiener Stadthalle ausgetragen. Und nicht mehr wie in den Jahren zuvor im Tenniszelt am Heumarkt. Zverev gewann die kurzweilige Veranstaltung und unterhielt sich und das Publikum ganz prächtig.

Kein Wunder also, dass Alexander Zverev nun auch bei der morgigen Ausgabe des Bassline in Melbourne am Start ist. Und wiewohl die Besetzung erneut sehr ordentlich daherkommt, so geht Zverev doch als Favorit in das Kurzturnier. Neben dem gebürtigen Hamburger haben nämlich Casper Ruud, Holger Rune, Alexei Popyrin, Kei Nishikori und Matteo Berrettini einen Einladung zur Teilnahme bekommen und akzeotiert.