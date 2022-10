tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Red Bull Bassline: Rublev und Fritz führen das Feld an

Am morgigen Freitag geht am Wiener Heumarkt die zweite Ausgabe der Red Bull Bassline über die Bühne. Mit dabei werden mit Taylor Fritz und Andrey Rublev zwei Spieler sein, die in diesem Jahr schon groß aufgezeigt haben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.10.2022, 13:43 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev schlägt am Freitag am Heumarkt auf

Wer sich morgen Abend (ab 18 Uhr geht es los .....hier geht es zu den Tickets--> https://rebrand.ly/redbull-bassline-0bc95e ) in Richtung Wiener Heumarkt aufmacht, der bekommt bei der zweiten Ausgabe der Red Bull Bassline mindestens zwei Spieler zu sehen, für die die Saison 2022 bislang ausgezeichnet verlaufen ist. Und deshalb auch noch ein paar Wochen länger andauern könnte. Denn sowohl Andrey Rublev wie auch Taylor Fritz haben gute Chancen, sich für die ATP Finals in Turin zu qualifizieren. Und für Fritz steht mit dem US-amerikanischen Team ja auch noch in der Endrunde des Davis Cups, die in Malaga ausgetragen wird.

Das Tie-Break-Spektakel in Wien, an dem mit Grigor Dimitrov auch ein ganz großer Feingeist des Tennissports teilnimmt, dient also dem Fine-Tuning für Rublev und Fritz, die im Race an den Positionen sieben und acht liegen. Stand jetzt reicht das für Fritz nicht. Denn Novak Djokovic, in der Jahreswertung derzeit Zehnter, ist für Turin aufgrund seines Wimbledon-Erfolges schon fix qualifiziert.

Vorjahressieger Alcaraz fehlt

Andererseits: Von Rafael Nadal, im Race derzeit Zweiter, hört man zwar, dass er das Training nach der Geburt seines Sohnes wieder aufgenommen hat. Ob er aber tatsächlich nach Turin kommen wird? Zweifel sind angebracht.

Diese Fragen treten bi der Red Bull Bassline in den Hintergrund, Andrey Rublev und Taylor Fritz werden schlicht versuchen, in die Fußstapfen von Carlos Alcaraz zu treten, der 2021 bei der Premiere des von Stefanos Tsitsipas initiierten Events siegreich blieb. Alcaraz fehlt in diesem Jahr in Wien, er schlägt in Basel auf. Muss sich als Führender der Jahreswertung aber keine Sorgen um einen Finalauftritt in Turin machen.