Red Bull BassLine: Titelverteidiger Alexander Zverev auch 2024 dabei!

Turntables meet Tennis! Alexander Zverev wird am 18. Oktober 2024 beim Red Bull BassLine in der Wiener Stadthalle aufschlagen. Im vergangenen Jahr konnte sich der Deutsche den Titel holen.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 07.10.2024, 15:10 Uhr

© Red Bull Alexander Zverev möchte seinen Titel beim Red Bull BassLine verteidigen

Das innovative Tennis-Turnier Red Bull BassLine gastiert am Freitag, den 18. Oktober 2024, wieder in Wien. In diesem Jahr schlagen die Tennis-Stars zum ersten Mal in der Geschichte des Tie-Break-Turniers in der Wiener Stadthalle auf – und der erste Tennis-Topstar ist bereits fixiert: Vorjahressieger Alexander Zverev will seinen Red Bull BassLine Titel verteidigen.

Nach den erfolgreichen Jahren am Wiener Heumarkt geht es 2024 also auf die ganz große Bühne. Und Ihr wisst: Red Bull BassLine ist kein reguläres Tennis-Turnier: Als Aufschlag der erste Bank Open versammeln sich sechs der besten Spieler der Welt zu einem einzigartigen Tie-Break-Turnier in der Wiener Stadthalle. Gespielt wird, während der DJ Instyle mitreißende Beats für Spieler und Zuschauer dropped.

Wer sich die vierte Ausgabe von Red Bull BassLine am 18. Oktober 2024 ab 19.00 Uhr in der Wiener Stadthalle nicht entgehen lassen will, kann sich noch Tickets für Red Bull BassLine sichern: Tickets für Red Bull Bassline 2024 gibt es hier!

Alexander Zverev ist natürlich der ideale Mann für ein Event wie Red Bull BassLine: Der Olympiasieger von 2021 liebt die große Bühne, ist ein bekannter Schnellstarter - und hat mit seinem Aufschlag eine Waffe, die gerade in der Halle und in einem kurzen Format besonders zu tragen kommt. Dazu kommt, dass Zverev mit der Wiener Stadthalle beste Erinnerungen verbindet: Vor knapp drei Jahren hat er hier die Erste Bank Open gewonnen.

Die Regeln sehen wie folgt aus:

Sechs Athleten treten in einem Tie-Break-Turnier gegeneinander an. Dabei werden kurze Tie Breaks bis 5 Punkte gespielt. Die Matches werden im Best-of-Three Format entschieden.

Im Vordergrund steht für Spieler wie auch für die Fans der Spaß am Tennis. Und an der Musik. Turtables meet Tennis eben!

Live dabei sein in der Wiener Stadthalle, im Free-TV oder per Livestream