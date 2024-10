tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Red Bull BassLine: US-Open-Finalist Fritz und Top-Talent Schwärzler gesellen sich zu Zverev

Neben Alexander Zverev werden an diesem Freitag, 18.10.2024, auch US-Open-Finalist Taylor Fritz und das österreichische Toptalent Joel Schwärzler beim Red Bull BassLine in der Wiener Stadthalle aufschlagen.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 14.10.2024, 19:26 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz wird am Freitag beim Red Bull BassLine aufschlagen

Das Red Bull BassLine wird erstmals in der Wiener Stadthalle ausgetragen. Und die Besetzung kann sich schon jetzt sehen lassen: Denn zu Vorjahressieger Alexander Zverev, der auch die Setzliste bei den Erste Bank Open 2024 anführen wird, gesellen sich mit Taylor Fritz und Joel Schwärzler zwei Spieler, für die es sich auf jeden Fall lohnt, am Freitagabend live vor Ort zu sein.

Fritz hat vor wenigen Wochen bei den US Open erstmals das Endspiel eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Und ist auf dem besten Weg, sich zum zweiten Mal in seiner Karriere für die ATP Finals in Turin zu qualifizieren. Joel Schwärzler hat in diesem Frühjahr sein erstes ATP-Challenger-Turnier gewonnen und gilt als aktuell größte Hoffnung im österreichischen Tennis.

Bei Red Bull BassLine werden sechs Spieler in zwei Dreiergruppen in einem kurzweiligen „Best-of-three“-Tie-Break-Format gegeneinander antreten. Dabei dürfen die Tennis-Fans in der Wiener Stadthalle durch interaktive Farbbänder selbst abstimmen, welche Spieler sich in der Gruppenphase gegenüberstehen. Innerhalb der zugeteilten Gruppe spielt jeder Spieler gegen jeden – ein Münzwurf entscheidet, welcher Spieler zu servieren beginnt. Fix ist: Die besten zwei Athleten werden nach Weltranglistenposition als Gruppenköpfe in zwei Gruppen gesetzt. Die restlichen 4 Athleten werden den Gruppen dann per Fan-Abstimmung zugeteilt.

Die beiden Gruppensieger bestreiten das Finale. Wer zuerst fünf Punkte hat, gewinnt den Satz. Das verstärkt die Dynamik von Red Bull BassLine ebenso wie die Regel, dass es keinen Unterschied von zwei Zählern gibt – sprich: Wer bei 4:4 den nächsten Punkt zum 5:4 macht, hat den Durchgang gewonnen.

Schnellstarter und Männer mit starkem Aufschlag sind also im Vorteil. Aber zumindest letzteres trifft ja auf Alexander Zverev, Taylor Fritz und auch Joel Schwärzler zu. Un neben großem Tennis garantiert DJ Instyle auch für eine großartige Partystimmung. Los geht´s ab 19 Uhr!