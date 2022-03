Reilly Opelka: Nur selten Zeit zum Kochen

Reilly Opelka misst ganze 2,11 Meter. Ein solcher Körper will durchdacht ernährt werden. Im Interview mit ATPTour.com verrät der Amerikaner, warum man ihn nur selten in der Küche antrifft.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 08.03.2022, 11:10 Uhr

Reilly Opelka braucht viele Kalorien – isst aber nicht alles

Reilly Opelka hat Teile der Pandemie gemeinsam mit Tommy Paul verbracht. Auf die Frage, ob die beiden überhaupt mal gekocht hätten, sagt Opelka: „Sehr selten, vielleicht ein Mal im Jahr. Zuhause mache ich das nur, wenn ich Zeit habe. Wenn es effizienter für mich ist, Haferflocken oder Rührei zu machen, dann mache ich das – wobei selbst das noch zu viel Zeit in Anspruch nimmt.“ Opelka ist kein Fan davon, die gesamte Ernährung zu „tracken“, aber er beobachtet durchaus, was er isst. Für ihn geht es insgesamt um eine gewisse Balance. Zu ernst nimmt er das nicht.

Auf frühere Zeiten angesprochen, sagt Opelka: „Ich war schon immer eine Naschkatze. Und das hat sich nie geändert. Ich liebe Lucky Charms, so etwas esse ich gerne am Abend. Zum Glück bin ich auch abseits des Trainings sehr aktiv. Ich spiele Basketball, ich laufe irgendwo herum, ich arbeite an meiner Geschwindigkeit, ich bin immer auf den Beinen. Mein Energieverbrauch ist hoch. Außerdem bin ich ein großer Kerl – das hilft.“

Anderes Bewusstsein bei Grand Slams

Im normalen Alltag genießt Opelka, sich nicht ständig Gedanken um seine Nahrungsaufnahme machen zu müssen. Aber in dem Moment, in dem er sich in einem Grand Slam Turnier befindet, ändert sich das. „Gerade wenn es bei Grand Slam Turnieren zu Fünfsatzmatches kommt, ist es enorm wichtig, was zuvor gegessen wurde. Ich trinke auch keine alkoholischen Getränke, bevor ich spiele.“

Im Interview wird Opelka auch gefragt, was er am liebsten mag und was er nie wieder braucht: „Ich liebe Kaviar. Guter Kaviar ist unschlagbar. Aber ich mag überhaupt keinen Aal oder Seeigel. Ich hab’s versucht, aber ich mag es einfach nicht. Allgemein esse ich viel japanisches Essen, das ist meine Lieblingsküche.“

