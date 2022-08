Reilly Opelka sagt für die US Open ab

Der US-Amerikaner Reilly Opelka wird nicht bei den US Open ab kommendem Montag an den Start gehen können. Die Absage des 2,11-Meter-Hünen gaben die Veranstalter am Montagnachmittag (MEZ) bekannt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 22.08.2022, 19:04 Uhr

Reilly Opelka wird bei den US Open fehlen

Dämpfer für die US-amerikanischen Tennisfans: Wie am Montagabend bekannt wurde, wird die Nummer drei des Landes, Reilly Opelka, beim letzten Major-Event des Jahres fehlen. Warum der 24-Jährige für das Grand-Slam-Event in Flushing Meadows absagen muss, war zur Stunde noch nicht bekannt. Zuletzt fehlte der 24-Jährige bereits in Montreal und Cincinnati.

Damit ist es die zweite prominente Absage für den Hartplatz-Klassiker am heutigen Montag: Früher am Tag hat bereits Alexander Zverev, der nach der schwerwiegenden Knöchelverletzung noch nicht zeitgerecht fit geworden ist, seinen Start in New York City abgesagt. Zverev wird aller Voraussicht nach zu den Davis-Cup-Finals auf die große Bühne zurückkehren.

Djokovic als großes Fragezeichen

Ein Trost für alle US-amerikanischen Tennisfans: Für Reilly Opelka rückt Jack Sock ins Hauptfeld der US Open. Im Falle eines weiteren Withdraws bei dem Major-Event würde außerdem eine Wildcard frei werden, die derzeit für J.J. Wolf reserviert ist. Gemäß Setzliste würde der 23-Jähriger als nächster ins Main-Draw rücken. Die frei werdende Wildcard würde demnach der zweitplatzierte der Wildcard-Challenge belegen - und damit Aleks Kovacevic.

Topgesetzt in New York City ans Werk gehen wird indes der Russe Daniil Medvedev, gefolgt von Rafael Nadal, Carlos Alcaraz und Stefanos Tsitsipas. Unklar ist zur Stunde noch, ob und bis wann Novak Djokovic seinen Start beim letzten Grand-Slam-Highlight des Jahres absagen wird: Stand jetzt scheint der Serbe, der nach wie vor aufgrund fehlender COVID-19-Impfung nicht in die USA einreisen darf, in der Entry List auf.