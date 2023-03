Reilly Opelka: „Schafft das Doppel ab!“

Warum wird auf der ATP-Tour überhaupt noch Doppel gespielt? Reilly Opelka sieht dafür jedenfalls keinen Grund mehr.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.03.2023, 13:00 Uhr

Reilly Opelka muss derzeit pausieren

Reilly Opelka muss seit vergangenem Sommer pausieren. Eine Verletzung zwingt den US-Amerikaner dazu, sich aktuell anderen Dingen zu widmen. Wie man weiß, wird sich Opelka nicht langweilen, er gilt ja auch als passionierter Kunstsammler und -freund. Aber ein Auge auf seine Profession hat der 2,11-Meter-Mann schon.

Und was Opelka da nun schon vermehrt über die sozialen Netzwerke gefordert hat, wird ihm im Kollegenkreis nicht viel Applaus eingebracht haben: nämlich nichts weniger als die Abschaffung der Doppel-Wettbewerbe auf der ATP-Tour. Und die Entwicklungen beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells haben Opelka irgendwo ja auch bestätigt: Denn viele Einzelspieler, die auch für das Doppel genannt hatten (und den Spezialisten ein paar Startplätze wegnahmen) zogen während des Events grußlos zurück.

Mit Lokalhelden funktioniert das Doppel

Wenn Journalisten den Umstand, dass Top-Einzelspieler auch im Doppel antreten, als Beispiel dafür nehmen, dass der Paar-Wettbewerb funktioniert, dann belege das ja nur seine Argumentation, so Opelka. Er selbst hat im vergangenen Jahr nur zwei Doppel-Partien bestritten: in Rom ander Seite von Tommy Paul. Und zu Jahresbeginn bei den Australian Open mit Mackenzie McDonald.

Das Argument, dass die Doppelpartien zu wenig Beachtung finden, greift wahrscheinlich während der frühen Runden der meisten Turniere. Die meisten Veranstalter sind aber dazu übergegangen, das Finale im Paarlauf vor jenem im Einzel zu spielen. Und da sind die Ränge zumeist schon gut gefüllt. Wie in Österreich bei den Triumphen von Alexander Erler und Lucas Miedler in Kitzbühel bei den Generali Open 2021 und in Wien bei den Erste Bank Open im Herbst 2022 zu sehen war. Und auch Kevin Krawietz und Andreas Mies konntens ich im vergangenen Frühjahr bei ihrem Finalsieg in München nicht über mangelnde Unterstützung beschweren.