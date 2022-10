Rekordpreisgeld bei den Nitto ATP Finals

Das ATP-Saisonendspiel wird den Gewinner dieses Jahr mit einem sehr hohen Preisgeld belohnen. Wie viel Geld es zu gewinnen gibt.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 24.10.2022, 16:24 Uhr

© Gettyimages Über 14 Millionen US-Dollar stehen dem Gewinner zu

Bei den ATP-Finals in Turin, die vom 13. bis zum 20. November stattfinden, geht es um ein gesamtes Preisgeld von 14,75 Millionen US-Dollar. Das bedeutet 103 % des letztjährigen Preisgelds. Davon bekommt der Gewinner ganze 4.740.300 US-Dollar. Dies ist der Rekord für das höchste jemals ausgestellte Preisgeld bei einem Tennisturnier. Es wird bei den Finals drei Matches geben, bei denen die Spieler mehr als eine Millionen Dollar gewinnen können. Die beiden Halbfinals sind mit 1,07 Millionen US-Dollar und das Finale mit 2.200.400 US-Dollar dotiert. Beim Doppel kann das Gewinner-Duo 930.300 US-Dollar erspielen.

Anwärter auf den Titel

Für die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft haben sich schon Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas und Casper Ruud qualifizieren können. Medvedev, Rublev, Auger-Aliassime und Fritz befinden sich auf Platz fünf bis acht im Race-to-Turin. Das Turnier wird 2022 zum zweiten Mal in Turin ausgetragen. Obwohl Novak Djokovic auf der Liste der diesjährig erspielten Weltranglistenpunkte nur auf Platz zehn ist, werden wir den Serben beim Endspiel zu sehen bekommen. Durch seinen Wimbledon-Sieg konnte er sich in Verbindung mit dem gewonnenen Turnier in Astana die Teilnahme sichern.

Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen

Bei diesen ungeheuerlich großen Summen fällt manchen vielleicht die Disparität zur WTA-Tour auf. Bei den Grand Slams gibt es für Männer und Frauen zwar das gleiche Preisgeld, dennoch ist der Unterschied bei kleineren Turnieren groß. Die ukrainische Spielerin Marta Kostyuk machte beim diesjährigen WTA-Tour-500-Turnier in Berlin darauf aufmerksam, indem sie die Preisgelder von Berlin und Halle verglich. Beim ATP-Turnier (auch Tour-500-Level), das zeitgleich zum Frauenturnier ausgetragen wird, gewinnt ein Spieler in der 2. Runde schon mehr als eine Halbfinalistin.