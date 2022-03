Rippenbruch! Nadal fällt bis zu sechs Wochen aus!

Rafael Nadal muss länger pausieren. Der Spanier zog sich während des Turniers in Indian Wells einen Ermüdungsbruch im Rippenbereich zu.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.03.2022, 15:40 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal muss wohl länger pausieren

Nach seiner Final-Niederlage gegen Taylor Fritz in Indian Wells hatte Nadal am Sonntag über Atemprobleme geklagt. Nun ist die Ursache gefunden: Der spanische Matador hat sich während des ersten ATP-Masters-1000-Turniers des Jahres einen Ernüdungsbruch im Rippenbereich zugezogen. Das bedeutet, dass Nadal den Start in die Sandplatzsaison in Monte Carlo versäumen wird. Auch die Teilnahmen in barcelona und Madrid stehen im Moment in den Sternen.

Dabei hatte das Tennisjahr so gut für Nadal begonnen, nämlich mit 20 aufeinanderfolgenden Match-Siegen. Erst Taylor Fritz konnte im Endspiel von Indian Wells diese Serie beenden. Bislang hat Rafael Nadal während der laufenden Spielzeit drei Titel geholt: beim Vorbereitungsturnier in Melbourne, dann bei den Australian Open und schließlich in Acapulco. Auf einen Start in Miami in dieser Woche hatte der Linkshänder aber schon vor Bekanntgabe der Verletzung verzichtet: Nadal wollte sich in aller Ruhe auf die Sandplatz-Saison vorbereiten.

Schon im letzten Jahr plagte Nadal eine Verletzung, die ihn omonatelang außer Gefecht gesetzt hatte. Umso überraschender kamen dann die Erfolge zu Beginn der Saison.

In Monte Carlo wird es damit nicht zum Wiedersehen von Rafael mit Novak Djokovic kommen, der dort erst sein zweites Turnier des Jahres bestreiten wird. Djokovic durfte weder an den Australian Open noch an den beiden Turnieren des Sunshine Doubles in Indian Wells und Miami teilnehmen. Der bislang einzige Auftritt des Serben endete in Dubai mit einer Viertelfinal-Niederlage gegen Jiri Vesely.