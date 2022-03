Roger Federer: Erste Bälle mit Mirka, Wimbledon 2022 eher unwahrscheinlich

Wann gibt Roger Federer sein Comeback? Severin Lüthi hat einen groben Plan erklärt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.03.2022, 14:12 Uhr

© Getty Images Roger Federer

Roger Federer arbeitet an der Rückkehr auf den Tennisplatz, wenngleich ein Comeback auf der Tour noch in weiter Ferne zu liegen scheint.

Aktuell befinde sich Federer noch in der Rehabiliationsphase, erklärte Federers langjähriger Coach Severin Lüthi gegenüber dem Schweizer Tages-Anzeiger. Allerdings nicht nur passiv. "Er kann immer mehr machen, ist aktiv am Arbeiten. Es werden nicht nur die Muskeln des Knies oder Beins aufgebaut, sondern der ganze Körper wird gekräftigt. Es handelt sich um ein richtiges Konditionsprogramm", so Lüthi.

Federers legendärer Fitnesscoach Pierre Paganini sei hingegen noch nicht am Werkeln, stünde mit diesem aber freilich in Kontakt. Und Paganini wiederum auch mit Federers Physiotherapeuten, Daniel Troxler.

Roger Federer beginnt mit Tennis erst mal mit Mirka

Federer habe ihm zudem verraten, dass er in dieser Woche mit Mirka ein paar Bälle schlagen wolle. "Dabei geht es ihm vor allem darum, langsam wieder reinzukommen", sagte Lüthi.

Mirka Federer weiß ja durchaus mit dem Racket umzugehen, stand einst unter den Top 100, bevor sie ihre Karriere wegen Fußproblemen schon früh beenden musste.

Federer: Start in Wimbledon unwahrscheinlich

Federer selbst hatte nach Ende des vergangenen Jahres eine grobe Aussicht auf sein Comeback gegeben. Wäre wäre überrascht, wenn ich Wimbledon schon wieder spielen würde", sagte Federer da. Daran hat sich offenbar wenig geändert: Ich sehe im Moment auch nicht, wie er in Wimbledon spielen sollte", so Lüthi nun. "Ich bin zwar nicht der, der sagt: unmöglich. Aber ich kann es mir zurzeit nicht vorstellen."

Immerhin mit dem September scheint Federer zu planen: Hier ist er für den Laver Cup gemeldet, will ein erneutes Doppel mit Rafael Nadal angehen. Federer und Nadal hatten 2017 das erste "Fedal"-Doppel bei der Laver-Cup-Premiere in Prag gewonnen.