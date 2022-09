Roger Federer - Es gibt immer ein letztes Mal

Wer hat sich in der Endphase der Karriere von Roger Federer noch einmal verewigt? Hat der Maestro womöglich ein paar Ziele verpasst?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.09.2022, 00:00 Uhr

© Getty Images In Monte-Carlo hat Roger Federer lediglich das Finale erreicht - mehrmals

Oft kommt man ja erst im Nachhinein drauf, dass sich ein Ereignis nicht mehr wiederholen wird, die letzte Eins in einer Mathematik-Schulaufgabe im Gymnasium etwa. Es sei denn natürlich, man setzt einem bestimmten Lebensabschnitt schon a priori ein Ende. Dann weiß der geneigte Tennisfan natürlich, dass die US Open 2022 das letzte Turnier in der Karriere von Serena Williams gewesen sind. Es sei denn, es gibt doch noch ein Comeback.

Bei Roger Federer scheint ein Rückzieher ausgeschlossen. Zu klar die Ansage des Schweizers, sich nach dem Laver Cup kommende Woche in London vom professionellen Tennissport zu verabschieden. Und so haben plötzlich ein paar Ereignisse in der herausragenden Laufbahn von Federer den Vermerk „letzte“ aufgepappt bekommen. Zum Beispiel …

Das letzte Match: Das hat Federer 2021 in Wimbledon bestritten. Und gegen Hubert Hurkacz in vier Sätzen verloren, den letzten mit 0:6.

Der letzte Spieler, den Federer schlagen konnte: Lorenzo Sonego war so frei, im Achtelfinale eben jenes Wimbledon-Turniers im vergangenen Jahr. Federer gewann mit 7:5, 6:4 und 6:2.

Der letzte Auftritt in Deutschland: Ein paar Tage vor Wimbledon in HalleWestfalen. Da unterlag Federer im Achtelfinale Félix Auger-Aliassime mit 6:4, 3:6 und 2:6.

Der letzte Turniersieg: Der hat sich in Basel zugetragen, im Herbst 2019. Der damals unterlegene Finalist Alex de Minaur erinnerte sich in Hamburg dieser Tage daran, dass er spielerisch gnadenlos unterlegen war.

Der letzte Grand-Slam-Sieg: 2018 war´s, bei den Australian Open, als Federer im Endspiel Marin Cilic in fünf Sätzen bezwingen konnte.

Das letzte Match auf Sand: Das war der Vier-Satz-Sieg gegen Dominik Koepfer in der dritten Runde von Roland Garros 2021. Zu seinem nächsten Match gegen Matteo Berrettini trat Federer dann nicht mehr an.

Das letzte Match auf Hartplatz: Doha, Anfang März 2021. Nikoloz Basilashvili komplimentierte Federer damals mit 3:6, 6:1 und 7:5 aus dem Turnier.

Und so stehen also 103 Titel in der Abschlussbilanz des 41-jährigen Schweizers, 20 davon bei Majors. Neben 310 Wochen an der Spitze der ATP-Weltrangliste. Ein paar wenige weiße Flecken bleiben auf der Landkarte dennoch bestehen …

Ein Treffen mit Rafael Nadal bei den US Open: Oft sind die beiden großen Rivalen und Freunde in New York City auf Kollisionskurs gelegen, im letzten Moment ist immer was dazwischen gekommen.

Eine olympische Goldmedaille im Einzel: Nicht so schlimm - geteilte Freude ist bekanntlich doppelte Freude. Und das Band, das Federer und Wawrinka 2008 in Peking geschnürt haben, hält wohl ewig. So ganz nebenbei war dieser Doppel-Titel auch der achte und letzte in Federers Karriere.

Siege in Monte-Carlo und Rom: Legendäre Endspiele hat Federer sowohl im Monte-Carlo Country Club wie auch im Foro Italico zu bieten. Titel nicht.