Roger Federer feiert 20. Geburtstag seiner Stiftung

Seit nunmehr 20 Jahren unterstützt die Stiftung von Roger Federer nun schon Hilfsprojekte in Afrika.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.12.2023, 20:47 Uhr

© Getty Images Roger Federer unterstützt mit seiner Stiftung schon 20 Jahre lang Kinder in Afrika

Die "Matches for Africa", mit denen Roger Federer Geld für seine Stiftung gesammelt hat, sei es nun in der Schweiz oder in Südafrika, sind nun schon ein wenig länger her. Die Foundation des Maestro verrichtet aber nach wie vor ihre Arbeit. Und unterstützt Kinder in Not sowohl in Afrika wie auch in der Schweiz.

Und das seit mittlerweile mehr als 20 Jahren, wie Federer am Sonntag beim Kurznachrichtendienst X festhielt. Dabei bedankte sich der im Herbst 2022 zurückgetretene Schweizer bei all jenen, ohne die die Roger Federer Foundation nicht funktionieren würde.

Federer steht seiner Stiftung als Präsident vor, als Trustees werden neben seinen Eltern Lynette und Robbie auch Ehefrau Mirka und Manager Tony Godsick geführt.