Roger Federer ist 40 - Djokovic, Medvedev, und Co. gratulieren

Die Tenniswelt hat Notiz genommen vom 40. Geburtstag von Roger Federer. Und artig gratuliert. Allen voran Branchenprimus Novak Djokovic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.08.2021, 11:38 Uhr

© Getty Images Roger Federer und Novak Djokovic - der gegenseitige Respekt ist groß

Nachdem unserem 24-köpfigen Recherche-Team das persönliche Mobiltelefon von Roger Federer erstaunlicherweise nicht zur Verfügung steht, müssen wir uns mit den Glückwünschen über die sozialen Medien bescheiden. Aber auch da ist ja einiges zusammen gekommen. So hat etwa die ATP Stimmen eingesammelt, allen voran jene von Novak Djokovic. Die besten Wünsche lassen auch Kei Nishikori, Daniil Medvedev, Félix Auger-Aliassime (der heute seinen 21. Geburtstag begeht), Hubert Hurkacz und Grigor Dimitrov ausrichten. Der Bulgare übrigens besteht darauf, wenigstens einmal mit Federer ein Doppel-Match zu bestreiten.

Rafael Nadal, der große Rivale und Spielverderber auf Asche, meldete sich via seiner Academy beim Maestro. Federer war dereinst zur Eröffnung der feudalen Tennisschule nach Mallorca gekommen.

Auch die Grand-Slam-Turniere ließen sich nicht lumpen. Die Australian Open etwa stellten eine Collage von 40 grandiosen Punkten von Federer ins Netz.

Da wollen die US Open nicht hintanstehen. Und gratulieren ebenfalls. Vielleicht ein bisschen in der Hoffnung, dass Roger Federer in ein paar Wochen vielleicht doch in New York aufschlägt.

In Roland Garros hat es nur einmal geklappt, 2009 war´s. Herzliche Glückwünsche aus Paris werden natürlich dennoch gerne genommen.

Wimbledon schließlich hat für seinen Rekordsieger bei den Männern noch einmal eine ganz besondere Aktion gepostet, die es sich anzusehen lohnt.