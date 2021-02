Roger Federer schlägt auch in Dubai auf!

Tolle Nachrichten für alle Fans von Roger Federer: Der Schweizer wird auch beim ATP-500-Turnier in Dubai an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.02.2021, 14:41 Uhr

© Getty Images Roger Federer wird auch in Dubai an den Start gehen

Es war eine Nachricht, auf die die Anhänger von Roger Federer lange gewartet hatten: Anfang Februar gab der 20-fache Grand-Slam-Sieger bekannt, dass er beim am 8. März beginnenden ATP-250-Event in Doha sein Comeback auf der Tour feiern wolle. "Ich fühle mich erstmals wieder stark genug für ein Turnier", hatte der Schweizer vor etwas mehr als einem Monat gemeint.

Nun hat sich Federer dazu entschlossen, eine weitere Veranstaltung in seinen Kalender aufzunehmen. Der 39-Jährige wird auch beim ATP-500-Turnier in Dubai an den Start gehen. Das Event beginnt am 14. März und folgt somit unmittelbar auf jenes in Doha.

Federer bekommt Konkurrenz von Thiem

In der größten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate konnte Federer bereits achtmal gewinnen. Auch beim seinem bis dato letzten Auftritt im Jahr 2019 trug der Weltranglistenfünfte nach einem Finalerfolg über Stefanos Tsitsipas den Titel davon.

Vom Griechen wird der lanjährige Branchenprimus des Tennissports in Dubai heuer keine Konkurrenz bekommen, das Teilnehmerfeld kann sich dennoch mehr als sehen lassen: Inklusive Federer sind derzeit elf Top-20-Spieler in der Entry List angeführt, darunter unter anderem auch Dominic Thiem und Andrey Rublev.

Die Entry-List des ATP-500-Turniers in Dubai

