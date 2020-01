Roger Federer setzt auf Andrey Rublev

Wer schafft 2020 den nächsten großen Schritt? Während viele Stars der ATP-Tour auf Jannik Sinner tippen, hat Roger Federer eher Andrey Rublev auf seinem Zettel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2020, 13:43 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev in Cincinnati 2019

Wessen Glaskugel liefert den größten Durchblick? Die ATP hat unter den arrivierten Spielern noch vor Jahresbeginn eine kleine Umfrage gestartet, welchem Kollegen sie denn 2020 einen Großangriff auf die vorderen Plätze der ATP-Charts zutrauen. Dass es sich bei diesen „arrivierten“ Spielern etwa um Matteo Berrettini, erst 23 Jahre alt und in der abgelaufenen Saison neben Daniil Medvedev der große Überraschungsmann auf der Tour, tut dem keinen Abbruch.

Und Berrettini blickt nicht in die Ferne. Das Gute liegt nämlich ganz nah: Jannik Sinner, der 18-jährige Südtiroler, sollte sich in den kommenden Monaten ganz stark nach oben orientieren. Meinen auch Alexander Zverev und Stan Wawrinka. Letzterer hat gegen Sinner beim ATP-Tour-250-Turnier in Antwerpen im Halbfinale gewonnen.

Federer von Rublev beeindruckt

Roger Federer wiederum hat sich für einen Mann entschieden, der ihm in Cincinnati eine empfindliche Niederlage zugefügt hat: Andrey Rublev. Der Russe hat das Jahr 2019 auf Position 23 abgeschlossen, in Hamburg auch Dominic Thiem besiegt. Auf Sand. Sollte der fragile Körper Rublevs mitspielen, dann darf man auf den 22-Jährigen auch 2020 gespannt sein. Zumal er Teil einer starken russischen Armada ist, wie die Auftritte beim Davis-Cup-Finalturnier in Madrid gezeigt haben. Für einen Platz beim ATP Cup hat es nicht gereicht - dort werden Daniil Medvedev und Karen Khachanov die russischen Farben vertreten.

Ein Name darf auf der Liste der potenziellen Durchstarter natürlich auch nicht fehlen: Félix Auger-Aliassime. Auch von ihm zeigt sich Matteo Berrettini beeindruckt, die Erinnerungen an das knappe Endspiel in Stuttgart wirken wohl noch nach. Für Auger-Aliassime, derzeit die Nummer 21 der Welt, gilt allerdings Ähnliches wie für Rublev: entscheidend wird sein, wie gut die Physis hält.