Roger Federer steht wieder auf dem Platz!

Roger Federer ist ein Monat vor seinem geplanten Comeback auf den Tennisplatz zurückgekehrt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.08.2022, 09:49 Uhr

© Getty Images Das Comeback von Roger Federer rückt näher

Gute Nachrichten von Roger Federer: Der 20-fache Grand-Slam-Sieger macht bei seinem Genesungsprozess offenbar Fortschritte und steht wieder auf dem Tennisplatz. Am Sonntag postete der Schweizer ein Video auf Instagram, welches ihn beim Schlagen einiger Bälle zeigte.

Federer möchte beim am 23. September beginnenden Laver Cup zurückkehren und plant in diesem Jahr zudem mit einer Teilnahme bei seinem Heimevent in Basel. Weitere Details bezüglich seines Turnierplans für die laufende und kommende Saison sind indes noch nicht bekannt.

Federer zuletzt in Wimbledon im Einsatz

Sein bislang letztes Match auf der Tour bestritt Federer vor mehr als einem Jahr in Wimbledon, wo er Hubert Hurkacz im Viertelfinale in drei Sätzen unterlag. Danach musste sich der 41-Jährige erneut einer Knieoperation unterziehen.

Aufgrund seiner langen Pause ist Federer aktuell nicht mehr in der Weltrangliste vertreten. Aus diesem Grund wird der Schweizer bei seinem Comeback auf sein Protected Ranking sowie Wildcards angewiesen sein. Angesichts seiner Vita wird dieser Umstand aber zu keinem Problem werden.