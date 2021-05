Roland Garros 2021: Maximal 5.000 Fans ab dem Viertelfinale

Auch die French Open 2021 werden vor Zuschauern ausgetragen. Nicht vor vollen Tribünen, aber mit deutlich mehr Fans als noch im Vorjahr.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.05.2021, 17:31 Uhr

Ob die Verschiebung der French Open 2021 um eine Woche zur Verbesserung der Zuschauersituation beigetragen hat, darüber kann nur spekuliert werden. Der französische Sportminister Jean-Michel Blanquer hat am Sonntag jedenfalls gegenüber dem TV-Sender France 3 die Richtlinien für das zweite Major des Jahres bekanntgegeben.

Demnach darf die Auslastung der Tribünen an den ersten Tagen maximal 35 Prozent betragen, ab den Viertelfinali, die am 9. Juni starten sollen, werden dann bis zu 5.000 Fans in die Stadien gelassen. Dies betrifft den Court Philippe-Chatrier und den Court Suzanne-Lenglen.

Bei der letzten Austragung im Herbst 2020 lag das Maximum an Zuschauern bei 1.000 pro Tag. Die vor allem bei geschlossenem Dach über dem Chatrier dennoch für gute Stimmung sorgten. Das größte Sandplatzturnier des Tennis-Kalender startet in diesem Jahr am 30. Mai, als Titelverteidiger gehen Rekordsieger Rafael Nadal und Iga Swiatek ins Rennen.