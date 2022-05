Roland Garros 2022: Isners Wunsch wird nicht erfüllt

Der erste Tag der French Open 2022 hat einige starke Matches produziert. Die Beste Stimmung gab es auf dem Court Suzanne-Lenglen bei der Partie von John Isner gegen Quentin Halys.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.05.2022, 21:46 Uhr

© Getty Images John Isner am Sonntag auf dem Court Suzanne-Lenglen

Von Jens Huiber aus Roland Garros

Die Routine von John Isner erkennt man auch daran, dass der 36-jährige Hüne als Rückschläger ab einem bestimmten Spielstand einstellt. Vor allem auf Sand. Das spricht nicht gegen Isner. Er weiß einfach: Wenn Quentin Halys bei eigenem Aufschlag mit 30:0 führt, dann ist die Chance auf ein Break verschwindend gering. Also lieber auf die eigene Stärke vertrauen. Und diese dann im Tiebreak ausspielen. Guter Plan, perfekt ausgeführt am Sonntag im Match mit der besten Stimmung in den größeren Stadien. Dreimal Kurzentscheidung, dreimal Satzgewinn Isner, da fiel das 6:4 von Halys in Durchgang zwei nicht ins Gewicht.

Die Fans im fast voll besetzten Court Suzanne-Lenglen hat Isner ebenso zappeln lassen wie seinen Gegner Halys, am Ende haben die Franzosen nicht nur ihren Lokalhelden, sondern eben auch Isner gefeiert. Der zwar nicht wusste, gegen wen er in Runde zwei drankommen würde, diesbezüglich aber klare Präferenzen bekundete: Es möge bitte nicht wieder ein Franzose sein. Dieser Wunsch ging nicht in Erfüllung, Isner muss nun gegen Gregoire Barrere ran.

Djokovic in allererster Night Session in Roland Garros

Der Court Philippe-Chatrier wusste auch gleich mit zwei ordentlichen Krachern aufzuwarten, dem Comeback nach 0:2-Satzrückstand von Félix Auger-Aliassime gegen Juan Pablo Varillas. Und dem Ausscheiden der Mitfavoritin Ons Jabeur gegen Magda Linette. Die Crux ist in Sachen Stimmung lediglich: Wenn sich auf den kleineren Plätzen noch so viel tut wie in den ersten Turniertagen, dann sind die Tribünen im Chatrier nicht durchgängig gut besetzt. Kein Zeichen mangelnder Wertschätzung für die beteiligten SpielerInnen, eher eine Folge der Reizüberflutung mit alleine 20 Einzel-Matches bei den Männern.

Dieses „Problem“ wird es am heutigen Montag nicht geben, zumindest nicht bei der historisch allerersten Night Session in Roland Garros. Novak Djokovic ist da avisiert, Gegner wird der Japaner Yoshihito Nishioka sein. Anpfiff um 21 Uhr, da fehlt auf den meisten Courts schon das nötige Tageslicht, die Spielansetzungen lassen auch ein Solo für den Branchenprimus vermuten. Das könnte für eine sehr dichte Atmosphäre bürgen, vor allem, wenn die angekündigte Wetterverschlechterung eintritt. Und mit geschlossenem Dach gespielt werden muss.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros



