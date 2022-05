Roland Garros 2022: Thiem und Zverev holen sich den letzten Schliff - mit unterschiedlichen Vorzeichen

Dominic Thiem und Alexander Zverev werden schon am morgigen Sonntag in die French Open 2022 einsteigen. Der Samstag wurde noch einmal zum intensiven Training genutzt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.05.2022, 17:39 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem hat für den Sonntag eine Frühschicht zugeteilt bekommen

Von Jens Huiber aus Roland Garros

Der Kids Day bei den French Open ist an Dominic Thiem rechtschaffen spurlos vorbeigegangen, Österreichs Nummer eins war in die Feierlichkeiten nicht involviert, ersparte sich dadurch den gefühlt einhundertachten Auftritt von DJ Bob Sinclair, was auf den Turnierverlauf im Grunde genommen nur positive Auswirkungen haben kann. Thiem übte derweil mit Marcos Giron im Trainingszentrum Jean Bouin, unter Ausschluss der Öffentlichkeit und auch der Journalisten. Letzteres eine Neuerung bei den French Open 2022.

Thiem wird am Sonntag den Court Simonne-Mathieu eröffnen (ab 11 Uhr live in unserem Ticker, bei Eurosport und in Österreich bei ServusTV), das ist kein schlechter Ort, um sich vielleicht wieder in die Spur der glorreichen Auftritte am Bois de Boulogne zu bringen. Hugo Dellien ist dafür kein schlechter Ausgangspunkt, der Bolivianer hat in den vergangenen Wochen nicht gerade die Sterne vom Himmel gespielt. Der 28-Jährige, augenblicklich an Position 89 der Welt notiert, hat sich immerhin durch die Qualifikations-Turniere in Madrid, Estoril, Barcelona und Monte-Carlo gespielt, in Rom den starken Dänen Holger Rune besiegt. In Schilling stehen da am Ende aber auch nur vier Siege in ATP-Hauptfeldern zu Buche, Dominic Thiem muss es nicht bange werden.

Zverev trainiert mit Sinner

Im Gegensatz zur Partie zwischen Alexander Zverev und Sebastian Ofner, in die der Deutsche als haushoher Favorit geht, ist die Ausgangssituation beim ersten Treffen von Thiem gegen Dellien eher offen. Ja, Dominic Thiem wartet immer noch auf seinen ersten Sieg nach dem Comeback. Aber: Das Best-of-Five-Format sollte dem Niederösterreicher liegen, an der Fitness gab es bei den bisherigen Auftritten nichts auszusetzen.

Alexander Zverev geht mit anderen Ansprüchen als Thiem in das zweite Major des Jahres. Am Samstag trainierte der Olympiasieger von Tokio zunächst mit Jannik Sinner auf Court 7, vor fast vollen Tribünen. Trainingssatz hin oder her: Gute Punkte wurden von den Fans auch so beklatscht, der generelle Eindruck war, dass Zverev deutlich mehr gute Punkte gespielt hat als Sinner.

Was vielleicht aber auch notwendig sein wird, bekanntlich wurde Zverev in jene Hälfte gelost, die bei jeder handelsüblichen Fußball-WM als „Todesgruppe“ durchgehen würde.

Tsitsipas trainert im Match-Modus

Ob Sebastian Ofner dazu schon ein Scherflein beitragen wird können? Der Steirer kommt nach überstandener Qualifikation mit einer gesunden Mischung aus Selbstvertrauen und Matchpraxis daher, durfte am Samstagabend sogar auf dem Court Philippe-Chatrier trainieren (mit Corentin Moutet). Gegen Zverev wird es immerhin der zweitgrößte Court werden: Die deutsch-österreichische Partie ist als dritte auf dem Court Suzanne-Lenglen angesetzt (ab ca. 14 Uhr bei uns im Liveticker). Dort war Zverev wiederum dann doch auch noch ein kleiner Teil der Feierlichkeiten.

Interessant übrigens am Samstag: Auf manchen Courts wurden Trainingssätze unter Wettkampf-Bedingungen gespielt, mit Umpires, Linienrichtern, Ballkindern und allem drum und dran. Peter Gojowczyk hat sich etwa auf Platz 14 mit Quentin Halys duelliert. Und Stefanos Tsitsipas gar auf dem Court Philippe-Chatrier mit Pablo Cuevas. Tsitsipas gewann nach Rückstand noch mit 7:5, ließ sich von der Menge bejubeln. Und übergab fast nahtlos an Bob Sinclair, der sich schon hinter seinem Mischpult aufgebaut hatte.

Hier der Spielplan für den Sonntag

Hier das Einzel-Tableau bei den Männern