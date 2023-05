Roland Garros 2023: Alle Infos, TV, Favoriten, Preisgeld, Auslosung zu den French Open

Am Sonntag, den 28. Mai, beginnen im Stade Roland Garros die French Open 2023. Hier bekommt Ihr alle Infos zum zweiten Major des Jahres.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.05.2023, 11:25 Uhr

© Getty Images Ab Sonntag geht es in Roland Garros mit den Partien des Hauptfeldes los

Wer spielt, wer fehlt in Roland Garros 2023?

Der große Abwesende wird natürlich der Rekord-Champion sein: Rafael Nadal, der vor wenigen Tagen erklärt hat, dass er auf eine Teilnahme in diesem Jahr aus Verletzungsgründen verzichten muss. Im Männer-Tableau fehlen mit Matteo Berrettini, Andy Murray oder Nick Kyrgios aber auch weitere Namen, die für attraktiven Tennissport bürgen. Bei den Frauen tritt die erweiterte Weltspitze dagegen komplett an.

Wer sind die Titelverteidiger in Paris?

Im vergangenen Jahr konnte sich Nadal zum 14. Mal den Titel am Bois de Boulogne holen - mit einem glatten Drei-Satz-Erfolg gegen Casper Ruud im Endspiel. Bei den Frauen ließ Iga Swiatek Cori Gauff im Finale keine Chance.

Wer sind die Favoriten 2023?

Bei den Frauen läuft es auf einen Dreikampf zwischen Swiatek, Aryna Sabalenka und Elena Rybakina hinaus. Bei den Männern müssen wohl zuallererst Carlos Alcaraz und Novak Djokovic genannt werden, nach seinem überraschenden Erfolg in Rom ist vielleicht sogar mit Daniil Medvedev zu rechnen. Auch Stefanos Tsitsipas hat zuletzt aufsteigende Form gezeigt. Alexander Zverev und Dominic Thiem kommt in diesem Jahr wohl eher die Rolle der gefährlichen Außenseiter zu.

Wo werden die French Open live im TV und Livestream übertragen?

Eurosport wird alle Matches live im TV und bei Discovery Plus im Livestream übertragen. In Österreich gibt es bei Servus TV und Servus TV On täglich ein Top-Match zu sehen, inklusive der Halbfinal- und Finalspiele bei Männern und Frauen.

Was hat die Auslosung gebracht?

Die Auslosung für Roland Garros findet am Donnerstag, 25. Mai, um 14 Uhr statt.

Wie viel Preisgeld gibt es zu verdienen?

Das Preisgeld für die French Open 2023 staffelt sich wie folgt (gegenüber 2022 hat es eine Erhöhung gegeben):

Preisgeld 2023 (in Euro) Preisgeld 2022 (in Euro) Sieger 2.300.000 2.200.000 Finale 1.150.000 1.100.000 Halbfinale 630.000 600.000 Viertelfinale 400.000 380.000 Achtelfinale 240.000 220.000 3. Runde 142.000 125.800 2. Runde 97.000 86.000 1. Runde 69.000 62.000