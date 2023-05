Roland Garros 2023: Da sollte man unbedingt dabei sein

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.05.2023, 11:18 Uhr

© Getty Images Der legendäre Court Philippe-Chatrier

Wenn wir uns die French Open 2022 noch einmal in Erinnerung rufen, dann war wohl das Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Rafael Nadal mit dem tragischen Ende für die deutsche Nummer eins jenes Match, das sich in den Annalen verfestigt hat. Sportlich gesehen hat bei den Männern aber das Viertelfinale für Furore gesorgt. Und zwar jenes in der oberen Tableau-Hälfte.

Da war nämlich zunächst einmal Alexander Zverev, der gegen Carlos Alcaraz ran musste. Nur wenige Wochen, nachdem er gegen den Spanier im Endspiel von Madrid glatt verloren hatte. Beeinträchtigt durch einen unglücklichen Spielplan zwar, aber halt doch eindeutig. Was dazu führte, dass Alcaraz als Favorit in die Begegnung mit Zverev ging. Nun, davon wollte Sascha nichts wissen, er gewann in vier Sätzen.

Nadal und Zverev womöglich nicht gesetzt

Ziemlich ähnlich war die Ausgangssituation vor dem zweiten fraglichen Viertelfinale: Denn Rafael Nadal hatte während des gesamten Turniers mit Problemen an seinem Fuß zu kämpfen. Und ging darob als Außenseiter in das Treffen mit Novak Djokovic. Nur um dann eine epische Night Session gegen den Serben zu gewinnen - wie ein paar Tage später auch das Endspiel gegen Casper Ruud.

Auch in diesem Jahr könnten sich in Roland Garros ähnlich spannende Konstellationen ergeben. Denn sollte es Nadal tatsächlich noch schaffen, bis zu Turnierbeginn am Sonntag, den 28. Mai, fit zu werden, dann wird der Rekordsieger, wenn überhaupt, nicht hoch gesetzt sein. Selbiges gilt für Zverev, der aktuell ein Halbfinale in Rom zu verteidigen hat.

