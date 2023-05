Roland Garros 2023: Gael Monfils muss rausziehen

Gael Monfils wird nach seinem fulminanten Erstrunden-Sieg bei den French Open 2023 nicht weiter teilnehmen können.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.05.2023, 23:54 Uhr

© Getty Images Gael Monfils ist bei den French Open nur noch Zuschauer

Wenn um 23:20 Uhr Pariser Ortszeit eine Pressekonferenz mit Gael Monfils anegkündigt wird, ohne dass der Franzose an jenem Tag gespielt hat, dann ahnt man schon: Das kann nur einen Grund haben. Nämlich den, dass Monfils sich aus dem Turnier zurückziehen muss. Und so war es auch am Mittwoch. Damit steigt Holger Rune durch ein Walkover in die dritte Runde auf.

Der frei gewordene Spot in der Night Session am Donnerstag wird nun von Alexander Zverev und Alex Molcan eingenommen.

Monfils hatte in Runde eins am Dienstagabend gegen Sebastian Baez ein bemerkenswertes Comeback hingelegt, war im fünften Satz nach einem 0:4 noch einmal zurückgekommen. Diese Energieleistung hat aber nun ihren Tribut gefordert.