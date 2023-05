Roland Garros 2023: Hanfmann nach irrem Match doch noch in Runde zwei

Yannick Hanfmann ist nach einem unglaublichen Fünf-Satz-Thriller gegen Thiago Monteiro doch noch in die zweite Runde von Roland Garros 2023 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.05.2023, 23:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Jürgen Hasenkopf Yannick Hanfmann am Dienstag in Paris - noch bei Sonnenlicht

Was für eine unglaubliche Partie auf Court 8, die sich da bis in die Nachtstunden am Dienstag hingezogen hat: Zunächst sah es danach aus, als würde Yannick Hanfmann mit einer soliden Vorstellung in die zweite Runde der French Open 2023 einziehen. Der Karlsruher servierte im dritten Satz auf den Matchgewinn, was Thiago Monteiro aber nicht gefiel. Der Brasilianer startete ein episches Comeback, gewann den dritten und vierten Satz im Tiebreak.

Und führte in der Entscheidung schon mit 4:1. Aber Hanfmann kam zurück, auch weil Monteiro beim Stand von 4:4 zwei sehr machbare Smashs nicht zu nutzen wusste. Und so ging Yannick Hanfmann nach einer Spielzeit von 4:56 Stunden und einem 6:3, 7:5, 6:7 (8), 6:7 (2) und 6:4 deutlich nach 23 Uhr noch als Sieger vom Platz.

Hanfmann ist damit der dritte Deutsche nach Alexander Zverev und Daniel Altmaier, der es in die zweite Runde in Paris geschafft hat. Altmaier bekommt es nun mit Yannick Sinner zu tun, Zverev spielt gegen Alex Molcan. Und Yannick Hanfmann darf sich mit dem nächsten Südamerikaner auseinandersetzen: Es wartet nämlcih Francisco Cerundolo.

Hier das Einzel-Tableau in Paris