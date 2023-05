Roland Garros 2023: Jannik Sinner gewinnt erste Night Session problemlos

Jannik Sinner hat die erste Night Session in Roland Garros 2023 im Eiltempo bestritten. Sinner besiegte Lokalmatador Alexandre Muller mit 6:1, 6:4 und 6:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.05.2023, 23:11 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat am Montagabend keine Probleme gehabt

Sehr starker Einstieg von Jannik Sinner in die French Open 2023. Der an Position acht gesetzte Italiener gewann gegen Alexandre Mulle mit 6:1, 6:4 und 6:1. Für Sinner war es sowohl der 30. Matchsieg in dieser Saison wie auch insgesamt bei einem Grand-Slam-Turnier. Sinner spielt nun in Runde zwei gegen Daniel Altmaier, der gegen Marc-Andrea Huesler aus der Schweiz keine Probleme hatte.

Sollte es nach Plan gehen, dann träfe Jannik Sinner im Achtelfinale entweder auf Alexander Zverev oder Frances Tiafoe. Und im Viertelfinale auf Daniil Medvedev.

Djokovic und Alcaraz weiter

Novak Djokovic hat am Monatg auf dem Court Philippe-Chatrier vorgelegt - und Carlos Alcaraz hat ein paar Stunden später und ein paar Meter Luftlinie entfernt im Suzanne-Lenglen nachgezogen. Und die Matches der beiden Topfavoriten ähnelten sich fast bis auf´s Haar. Denn genauso wie Djoovic gegen Aleksandar Kovacevic gewann auch Alcaraz die ersten beiden Sätze gegen Flavio Cobolli relativ problemlos. Und konnte bei 5:4 im dritten Durchgang dann doch nicht ausservieren - genauso wie Djokovic. Am Ende setzte sich Alcaraz aber mit 6:0, 6:2 und 7:5 durch.

Djokovic wiederum hatte noch eine Extra-Runde in ein Tiebreak einlegen müssen, er setzte sich schließlich mit 6:3, 6:2 und 7:6 (1) durch. In Runde zwei bekommt es der Serbe mit Marton Fucsovics aus Ungarn zu tun. Alcaraz spielt gegen den Japaner Taro Daniel, der Christopher O´Connell keine Chance ließ.

