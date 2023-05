Roland Garros 2023 live: Alexander Zverev vs. Lloyd Harris im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der ersten Runde der French Open 2023 auf Lloyd Harris. Das Match gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.05.2023, 09:33 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Lloyd Harris in New York City 2021

Es wird das vierte Treffen zwischen Zverev und Harris werden, die drei bisherigen sind alle an den Deutschen gegangen. Wie Zverev kommt auch Harris nach einer längeren Verletzungspause auf die Tour zurück.

Zverev vs. Harris - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Lloyd Harris gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

