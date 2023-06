Roland Garros 2023 live: Alexander Zverev vs. Tomas Martin Etcheverry im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale der French Open 2023 auf Tomas Martin Etcheverry. Das Match gibt es nicht vor 15 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport, im Livestream bei Servus TV On und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.06.2023, 20:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev trifft im Viertelfinale auf Tomas Martin Etcheverry

Nach seinem überzeugenden Auftritt gegen Grigor Dimitrov bekommt es Alexander Zverev im Viertelfinale der French Open mit Tomas Martin Etcheverry zu tun. Die beiden standen sich auf der Tour bislang noch nie gegenüber.

Zverev vs. Etcheverry - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Tomas Martin Etcheverry findet als dritte Partie nach 11 Uhr auf dem Court Philippe-Chatrier statt und gibt es nicht vor 15 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport und im Livestream bei Servus TV On sowie in unserem Ticker.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros