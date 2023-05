Roland Garros 2023 live: Dominic Thiem vs. Pedro Cachin im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft zum Auftakt der French Open 2023 auf Pedro Cachin. Das Match gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im TV bei Servus TV (in Österreich), im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.05.2023, 18:50 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Thiem vs. Cachin 3:6, 2:6, 7:6, 5:4 Mit einem glänzenden Passierball bei 30:30 erspielt sich Thiem seinen zweiten Satzball, lässt diesen aber aus. Auch zwei weitere Möglichkeiten zum Satzgewinn kann Cachin vereiteln und verkürzt im Satz. 3 Stunden Spielzeit ... sind bereits erreicht. Thiem vs. Cachin 3:6, 2:6, 7:6, 5:3 Es bleibt spannend im Satz - Bei einem Spiel über Einstand kann Thiem einen Satzball nicht nutzen und gibt sein Service ab. Thiem vs. Cachin 3:6, 2:6, 7:6, 5:2 Thiem geht bei diesem Aufschlagspiel von Cachin extrem viel Risiko und kann nur einen Punktgewinn verbuchen. Thiem vs. Cachin 3:6, 2:6, 7:6, 5:1 Erneut glattes Aufschlagspiel von Thiem, der nur einen Punkt abgibt. Thiem vs. Cachin 3:6, 2:6, 7:6, 4:1 Thiem nimmt immer mehr das Heft in die Hand. Nach einem 30:0 bei Aufschlag von Cachin macht der Niederösterreicher vier Punkte in Folge und zieht weiter davon. Thiem vs. Cachin 3:6, 2:6, 7:6, 3:1 Thiem baut mit einem souveränen Aufschlagspiel seine Führung aus. Weiterhin keine Geschenke ... gibt es im Parallel-Match um den Zweitrundeneinzug. Nach knapp 2:30 Stunden Spielzeit gleicht Coria ebenfalls nach Tiebreak gegen Coric zum 1:1 in Sätzen aus. Thiem vs. Cachin 3:6, 2:6, 7:6, 2:1 Mit drei stark herausgespielten Punkten unterstützt von einem Doppelfehler durch Cachin sichert sich Thiem das erste Break im vierten Satz. Thiem vs. Cachin 3:6, 2:6, 7:6, 1:1 Nach einem 15:30 gewinnt Thiem drei Punkte in Folge und bleibt dran. Thiem vs. Cachin 3:6, 2:6, 7:6, 0:1 Cachin startet mit einem Service-Game zu 30 in den vierten Durchgang. Fazit III: Mit dem Rücken zur Wand kehrt Thiem nochmal ins Match zurück, nachdem sein argentinischer Gegner beim Stand von 6:5 zum Matchgewinn servierte. Thiem bleibt weiterhin mutig und nimmt weiter zahlreiche Fehler in Kauf. In dritten Satz konnte er damit das bessere Ende für sich erzwingen. Thiem vs. Cachin 3:6, 2:6, 7:6 Thiem bleibt im Rennen - In einem fast fehlerlosen Tiebreak gestattet der 29-jährige seinem Gegner gerade mal einen Punktgewinn und kann somit um einen Satz verkürzen. Thiem vs. Cachin 3:6, 2:6, 6:6 Tiebreak - Nach einem Doppelfehler von Cachin zum 15:30 erspielt sich Thiem nach einer langen Rallye zwei Break-Möglichkeiten, wovon er gleich die erste mit einem Vorhand-Drivevolley nutzen kann Thiem vs. Cachin 3:6, 2:6, 5:6 Jetzt wird es ganz eng für Thiem! Nach mehrmaligem Einstand im Aufschlagspiel von fast 11 Minuten Dauer nutzt Cachin seine fünfte Breakchance und serviert gleich zum Matchgewinn. Thiem vs. Cachin 3:6, 2:6, 5:5 Beim Stand von 15:30 wirkte Cachin auf einmal eine Spur nervöser. Mit einem sehenswerten Rückhand-Winner erspielte sich Thiem den ersten Satzball, den er aber nicht nutzen konnte. Mit zwei Punkten in folge kann Cachin im Satz ausgleichen. Thiem vs. Cachin 3:6, 2:6, 5:4 Nach einem tollen Rückhand-Smash, resultierend aus einem Stopp-Ball, sichert sich Thiem mit einem weiteren Punktgewinn das glatte Aufschlagspiel Thiem vs. Cachin 3:6. 2:6, 4:4 Beflügelt durch das Break bestätigt Cachin mit einem glatten Aufschlagspiel. Julia Grabher ... begeisterte letzte Woche mit dem Finaleinzug beim WTA-Turnier in Rabat und sieht sich aktuell mit Platz 61 auf ihrem Karrierehoch. Ihr Auftaktmatch in Roland Garros gegen die niederländische Qualifikantin Aranxta Rus wird morgen übrigens ab 13 Uhr auf Servus TV übertragen. Thiem vs. Cachin 3:6, 2:6, 4:3 In einem knapp acht-minütigen Aufschlagspiel erspielt sich Cachin Breakchancen, wovon er die insgesamt dritte für sich nutzen kann. Thiem vs. Cachin 3:6. 2:6, 4:2 Schnelles Aufschlagspiel für Cachin, der damit wieder verkürzen kann. Thiem vs. Cachin 3:6, 2:6, 4:1 Thiem bleibt am Drücker und bestätigt mit einem glatten Service-Game das Break. Thiem vs. Cachin 3:6, 2:6, 3:1 Break für Thiem - Diesmal gelingt es der ehemaligen Nr. 3 der Welt, die Punkte konsequent zu Ende zu spielen und schnappt sich zu 15 das Service von Cachin. Thiem vs. Cachin 3:6, 2:6, 2:1 So würde sich Thiem seine Aufschlagspiele öfters wünschen - Mit aggressiv herausgespielten Punkten holt er sich sein Service-Game zu Null. Thiem vs. Cachin 3:6, 2:6, 1:1 Hoffnungsschimmer für Thiem bei Einstand, dennoch hält Cachin anschließend mit einem Ass und einem Rückhand-Winner sein Service. Thiem vs. Cachin 3:6, 2:6, 1:0 Vielleicht hat ja die Toilettenpause beim Satzwechsel Schwung gebracht. Thiem hält sein erstes Aufschlagspiel in Durchgang 3. Fazit II: Cachin agiert weiterhin auf konstantem Level bei äußerst geringer Fehlerquote. Thiem ist weiterhin bemüht das Spiel zu diktieren, macht aber einfach zu viele Fehler um den Argentinier ernsthaft gefährden zu können. Thiem vs. Cachin 3:6, 2:6 Mit einem Aufschlag-Winner und zwei Assen zieht Cachin schnell auf 40:0 davon und besiegelt nach nur einem Punktverlust den Gewinn des zweiten Satzes. Thiem vs. Cachin 3:6, 2:5 Weiterer Rückschlag für Thiem - Mit nur einem Punktgewinn gibt der österreichische Davis Cup-Spieler erneut sein Service ab. Harte Arbeit ... auch für den kommenden Gegner des Siegers dieser Partie. Der Kroate Borna Coric gewinnt nach 73 Minuten den ersten Satz im Tiebreak gegen Federico Coria aus Argentinien. Thiem vs. Cachin 3:6, 2:4 Nach einem 40:0 für Cachin kämpft sich Thiem zurück auf Einstand, muss aber die nächsten beiden Punkte zum Aufschlag-Gewinn für den Argentinier abgeben. Thiem vs. Cachin 3:6, 2:3 Angefeuert von der Mehrheit des Publikums legt Thiem ein souveränes Aufschlagspiel zu Null hin, muss aber für jeden Punkt über lange Rallyes hart arbeiten. Thiem vs. Cachin 3:6, 1:3 Mit zwei starken Stopp-Bällen gegen den weit hinten positionierten Thiem legt Cachin die Grundlage in seinem Aufschlagspiel, das er zu 15 für sich entscheiden kann. Thiem vs. Cachin 3:6, 1:2 Thiem gewinnt sein Service-Game zu 30 und setzt sich damit im zweiten Durchgang erstmals auf die Anzeigetafel. Thiem vs. Cachin 3:6, 0:2 Cachin hält weiterhin an seinem Konzept fest und spielt die Bälle mehr oder weniger nur rein. Ohne Punktverlust baut der Argentinier bei eigenem Aufschlag die Führung aus. Thiem vs. Cachin 3:6, 0:1 Thiem weiterhin ohne Selbstvertrauen und mit leichten Fehlern auf der Rückhandseite. Mit nur einem Punktgewinn gibt der Österreicher sein Aufschlagspiel ab. Fazit I: Thiem erwischte wie schon öfters in dieser Saison einen schlechten Start und lag schnell im Hintertreffen. Dennoch bäumte sich der Lichtenwörther auf und konnte im den Spielstand im Satz wieder ausgleichen. Zwar versucht der ehemalige US Open-Champion mit der Vorhand das Spiel zu diktieren, dabei unterliefen ihm aber zu viele leichte Fehler und musste damit den Satzverlust hinnehmen. Thiem vs. Cachin 3:6 Bei eigenem Aufschlag lässt Cachin nichts anbrennen und erspielt sich mit einem geschickten Netzangriff den ersten Satzball. Nach einem leichten Fehler von Thiem ist der Satzgewinn für den Argentinier perfekt. Thiem vs. Cachin 3:5 Beide Spieler agieren weit hinter der Grundlinie. Cachin spielt jedoch die Bälle sicherer ins Feld und holt sich zu 30 das Aufschlagspiel von Thiem. 2022 ... war übrigens das erfolgreichste Jahr für Pedro Cachin. Nach dem Erfolg gegen Thiem gewann der Argentinier bis Saisonende insgesamt 4 Titel auf der Challenger-Tour und spielte sich nahe an die Top 50. Thiem vs. Cachin 3:4 Die Ballwechsel werden länger, dennoch gewinnt Cachin sein Aufschlagspiel glatt ohne Punktverlust. Thiem vs. Cachin 3:3 Thiem agiert jetzt nach seinen Kick-Aufschlägen wesentlich dominanter mit der Vorhand und bestätigt bei eigenem Service das vorangegangene Break ohne Punktverlust. Thiem vs. Cachin 2:3 Thiem weit hinten bei seiner Return-Position, jedoch bietet der Argentinier erstmals leichte Fehler an. Bei 15:40 nimmt die österreichische Nr. 1 das Heft in die Hand und schnappt sich mit einem spektakulären Vorhand-Drivevolley das Break. Thiem vs. Cachin 1:3 Mit einer erfolgreich abgeschlossenen Rallye, dominiert mit der Vorhand, deutet Thiem an, wie der Fahrplan aussehen sollte. Nach einem 40:15 muss der 29-jährige aber noch über Einstand, kann aber erstmals anschreiben. Der Gegner ... von Sebastian Ofner wurde gestern noch nach dessen Match ermittelt. Der Steirer trifft in Runde 2 auf Sebastian Korda, der sich in drei Sätzen im US-amerikanischen Duell gegen Mackenzie McDonald durchsetzen konnte. Thiem vs. Cachin 0:3 Cachin bleibt weiterhin souverän und hält auch sein zweites Aufschlagspiel ohne Punktverlust. Thiem weiterhin mit zahlreichen Fehlern. Thiem vs. Cachin 0:2 Mit einem mißglückten Stopp-Versuch und einem Doppelfehler gibt Thiem sein erstes Service-Game ab. Es scheint noch etwas der Touch zu fehlen. Thiem vs. Cachin 0:1 Cachin eröffnet mit einem Vorhand-Winner und kann sich sein erstes Service-Game ohne Punktverlust sichern. Pedro Cachin ... beginnt das Match mit dem ersten Aufschlagspiel. Die beiden Protagonisten ... schlagen sich gerade ein. Im ersten Match ... nach seiner 9-monatigen Turnierpause aufgrund einer Handverletzung musste sich Thiem dem 28-jährigen Cachin in zwei Sätzen geschlagen geben. Kein Unbekannter ... ist für Thiem sein heutiger Gegner. Im letzten Jahr traf der Niederösterreicher bereits beim Challenger in Marbella auf Pedro Cachin.

Bei strahlendem Sonnenschein ... muss der Platz noch ordentlich gewässert werden, bevor die Spieler den Platz betreten. In wenigen Augenblicken ... geht es also los mit dem Match von Dominic Thiem. Vondrousova ... hat es noch souverän nach Hause gespielt und gewinnt mit 6:4, 6:0 gegen Alycia Parks. In der nächsten Runde trifft die Linkshänderin auf Daria Kasatkina, die gestern die Deutsche Jule Niemeier bezwingen konnte. Ein baldiges Ende ... der Vorpartie zeichnet sich ab. Marketa Vondrousova, Finalistin der French Open 2019, hat den ersten Satz gewonnen und führt im zweiten Durchgang bereits mit 4:0. Geduld ... ist aber noch gefragt, sowohl bei den Spielern als auch bei den österreichischen Tennisfans. Vor kurzem hat gerade erst das vorher terminierte Damenmatch zwischen Marketa Vondrousova aus Tschechien und der US-Amerikanerin Alycia Parks begonnen. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden und sind rechtzeitig am Start, wenn Dominic den Court betritt. Court 6 ... entwickelt sich dabei langsam zum "Court der Österreicher". Vor dem heutigen Match des Lichtenwörthers setzte sich gestern schon Sebastian Ofner auf demselben Platz souverän in drei Sätzen gegen den US-Amerikaner Maxime Cressy durch. Dominic Thiem ... greift heute aus österreichischer Sicht in den Hauptbewerb im Einzel ein. Er trifft auf den Argentinier Pedro Cachin. Grüß Gott ... und herzlich Willkommen an Tag 2 im Hauptfeld der French Open 2023.



Pedro Cachin - das war jener Mann, gegen den Dominic Thiem im Frühjahr 2022 sein Comeback in Marbella gegeben hat. Damals konnte sich der Argentinier durchsetzen.

Mittlerweile ist Cachin ein Mitglied der Top 100, auch Thiem hat sich wieder einen zweistelligen Tabellenplatz erarbeitet.

Thiem vs. Cachin - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Pedro Cachin gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im TV bei Servus TV (in Österreich) und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros